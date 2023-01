Nissan start Chinees waterstofavontuur

Waar Renault waterstoftechnologie behoorlijk serieus lijkt te nemen, komen we het kopje bij alliantiegenoot Nissan vooralsnog nauwelijks tegen tussen de aandachtspunten voor de komende jaren. In China heeft Nissan via een omweg echter wél een neus voor waterstof!

Met de Scénic Vision liet Renault vorig jaar een interessante vooruitblik op een nieuwe SUV zien die je in 2024 op de markt kunt verwachten. Het studiemodel had een elektrische aandrijflijn met een relatief kleine accu van 40 kWh. Ter compensatie was de Scénic Vision voorzien van een brandstofcel die de actieradius van 250 kilometer nog eens met hetzelfde aantal kilometers kon vergroten. Volop aandacht voor waterstof dus bij Renault, maar alliantiegenoot Nissan houdt zich op dat vlak nog redelijk stil. In Europa althans, in China start Nissan namelijk een heus waterstofavontuur.

Het samenwerkingsverband Dongfeng Nissan - waar zowel Dongfeng als Nissan een belang van 50 procent in hebben - is het bedrijf achter het Chinese merk Venucia. Venucia verkocht en verkoopt onder meer diverse op Renaults en Nissans gebaseerde modellen met een meer eigen koetswerk in China. Denk aan de op de Dacia Spring/Renault K-ZE gebaseerde e30 en de T70 op Qashqai-basis. Het leveringsgamma omvat momenteel diverse auto's met verbrandingsmotoren, maar Venucia kondigt nu een nieuwe fase in zijn leven aan. Het gaat zich volledig concentreren op geëlektrificeerde of elektrische auto's en dus komen er vanaf nu geen nieuwe Venucia's meer op de markt met slechts een verbrandingsmotor onder de kap.

Venucia wil vanaf nu jaarlijks twee nieuwe 'new energy vechicles' op de markt brengen. Daar zitten dus EV's tussen, maar ook hybriden en zelfs auto's met een brandstofcel aan boord. Al die nieuwkomers moeten de verkopen van Venucia behoorlijk doen stijgen. Het bedrijf wil jaarlijks tot 500.000 auto's kunnen verkopen. Het laat alvast een tweetal nieuwkomers zien. De eerste is de Venucia Ve Concept, een elektrische studiemodel op Venucia's nieuwe voor EV's bestemde 800v-platform. De tweede is ogenschijnlijk een nieuwe hybride versie van de V. Venucia omschrijft die hybride als 'een superhybride' met zijn DD-i geheten plug-in hybride aandrijflijn. Die bestaat uit onder meer een geblazen 1.5 en moet slechts 4 l/100 km verbruiken.