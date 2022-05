Nissan Sakura: elektrische stadsauto met 180 kilometer actieradius

Even terugspoelen naar 2019, het jaar waarin Nissan de IMk Concept presenteerde. Met dat studiemodel blikte Nissan vooruit op een volledig elektrische stadsauto. Let wel, we hebben het hier over de Japanse versie van een stadsauto: de zogenoemde kei-car. De iMK Concept liet zien hoe een elektrische versie van Nissan's Dayz geheten blokkendoosje vormgegeven zou kunnen worden. In de vorm van deze Sakura heeft Nissan nu een elektrisch equivalent van die Dayz gepresenteerd. Overigens krijgt de Nissan Sakura binnenkort een broertje van Mitsubishi. Net als de door Mitsubishi geproduceerde Nissan Dayz is ook de Sakura namelijk in samenwerking met dat merk ontwikkeld. Daar hoort natuurlijk een Mitsubishi-versie bij. Mitsubishi's Dayz-equivalent heet eK X en de elektrische versie daarvan - de eK X EV - is ook ook voor het eerst getoond (foto's 13 t/m 20).

Terug naar de Sakura, Nissan is immers het meest vrijgevig met informatie. De naar de Japanse kersenbloesem vernoemde elektrische Nissan is een kei-car pur sang. Hij is op 5 mm na namelijk 3,4 meter lang en blijft precies op de vermogensgrens die de Japanse fiscus aan een kei-car stelt. De Nissan Sakura heeft een precies 64 pk en 195 Nm sterke elektromotor die de net geen 1.100 kilo wegende elektrische auto aan een topsnelheid van 130 km/h helpt. Het accupakket is met 20 kWh van bescheiden omvang, maar het levert de Sakura wel een actieradius op van tot 180 kilometer (WLTC, Japan). In zo'n 40 minuten is een nagenoeg leeg accupakket weer tot 80 procent van zijn kunnen vol te laden met stroom. In noodgevallen - denk aan stroomuitval tijdens bijvoorbeeld een natuurramp - kun je met de Sakura een gemiddeld huis ongeveer een dag lang van stroom voorzien. De Mitsubishi eK X EV heeft dezelfde aandrijflijn.

Ook vanbuiten zijn de compacte EV's direct als kei-car herkenbaar. Wel krijgt de kleine elektrische stadsauto van Nissan designinvloeden van zijn elektrische grote broer mee: de Ariya. In het front van de eK X nemen we invloeden van auto's als de Eclipse Cross en nieuwe Outlander waar. Onder de noemer e-Pedal Step kun je in de Sakura met enkel het 'gaspedaal' zowel accelereren als vertragen. Nissan stampt de Sakura onder meer vol met een reeks veiligheidssystemen die Nissan onder de ProPilot-noemer voert. Zo kan de Sakura zich middels het ProPilot Park System volledig zelfstandig parkeren en kan hij ook op snelwegen semi-zelfstandig zijn plek op de rijbaan behouden. Nissan geeft de Sakura onder meer een 7-inch digitaal instrumentarium en een 9-inch groot infotainmentscherm. De Mitsubishi eK X EV heeft een vergelijkbare standaarduitrusting, al voert Mitsubishi de veiligheidssystemen onder de noemer MI-Pilot.

De Nissan Sakura gaat in Japan omgerekend €17.268 kosten. De duurste uitvoering wisselt vanaf omgerekend €21.762 van eigenaar. De ek X EV van Mitsubishi is met zijn vanafprijs van omgerekend €17.725. Zoals je waarschijnlijk al had verwacht, heeft Nissan geen plannen om de Sakura naar Europa te halen. Zou Nissan met een dergelijk model in Nederland goede zaken kunnen doen?