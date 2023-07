Nissan Qashqai krijgt duister randje als Black Edition

We kunnen ons zo voorstellen dat op de marketingafdeling van Fiat al een keer iemand heel kwaad is aangekeken toen er een Black Edition werd voorgesteld. Dat merk zet immers volop in op kleur op zijn auto's. Bij Nissan zou diegene wél veilig zitten, want dat stoomt nu een Black Edition klaar voor de Qashqai. Om precies te zijn voor de Qashqai E-Power, dus de versie met de bijzondere elektrische aandrijflijn die constant stroom ontvangt vanuit een verbrandingsmotor.

"Met de Black Edition geven we de Qashqai e-Power een extra onderscheidende uitstraling en voegen we een vleugje emotie toe aan een rationele keuze.” Juist ja. Wat houdt dat concreet in? Nou, de Black Edition brengt om te beginnen enkele uiterlijke extraatjes met zich mee. Zo zijn er de zwarte 18-inch lichtmetalen wielen en is hij altijd in twee verschillende kleuren gespoten; Pearl White of Ceramic Grey met een zwart dak, of Black Metallic met een grijs dak. Verder heeft hij instaplijsten met daarop verlicht de modelnaam. Het blijft niet bij uiterlijk vertoon, want Nissan grijpt de instapversie N-Connecta en geeft hem daarbovenop onder meer een panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering, dakrails, het 12,3-inch beeldscherm, draadloos Apple CarPlay en een draadloze smartphonelader. Tenslotte zijn de voorstoelen, het stuurwiel en de voorruit verwarmbaar.

De Nissan Qashqai Black Edition is per direct te bestellen vanaf €48.040.