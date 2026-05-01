De tijd vliegt. Als je geboren bent in het jaar dat Nissan de laatste exemplaren van de Primera de showrooms uit rolde, ben je nu 18 jaar oud en heb je misschien zelfs al een rijbewijs op zak en een auto langs de stoep staan. Door het succes van de Qashqai zag Nissan geen noodzaak de Primera op te volgen met een nieuwe traditionele middenklasser. Het is goed mogelijk dat Nissan de Primera binnenkort nieuw leven inblaast. In diverse markten heeft Nissan het handelsmerk Primera namelijk opnieuw vastgelegd. Onder meer in Colombia, Mexico, Vietnam en in de Filipijnen, zo kan AutoWeek melden.

De Filipijnse afdeling van Top Gear heeft de hand weten te leggen op documenten waarin de afmetingen van 'de Primera' staan. De auto wordt 4,93 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,92 meter. Dat kan maar één model zijn: de Nissan N7. Dat is een elektrische sedan die in China door joint-venture Dongfeng Nissan is ontwikkeld. Het is een technisch neefje van de Dongfeng eπ 007. Ja, dat schrijf je echt zo.

De N7 behoort toe aan de N-modellijn van Nissan die het alleen in China voert. Dat de voor exportmarkten bestemde versie een andere naam krijgt, is in dat opzicht niet gek. Of Nissan net als Mazda in Europa een elektrische sedanachtige met Chinese basis gaat voeren, is vooralsnog niet bekend. Mocht dat toch werkelijkheid worden, dan kun je een voorwielaangedreven sedan met 58 kWh en 73 kWh grote LFP-accu's en vermogens van 218 tot 272 pk tegemoetzien.