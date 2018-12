Nissan presenteert productieversie GT-R50

De term ‘productieversie’ is wellicht een beetje hoog gegrepen. Verwacht namelijk niet dat de GT-R50 straks als aantrekkelijke Bussiness Edition tussen de Micra’s en Qashqais in de showroom van je plaatselijke Nissan-dealer staat. De zeer speciale GT-R komt in een oplage van – hoe raad je het – 50 stuks beschikbaar. De GT-R50 werd in juni gepresenteerd als cadeautje van Nissan aan zichzelf voor de 50e verjaardag van de GT-R in 2019. Designhuis ItalDesign ziet Abraham al in 2018 en is mede daarom betrokken bij het project. De Italianen tekenden gek genoeg echter niet voor het design. Dat komt van Nissan zelf, het designhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de verschillende onderdelen.

De uiteindelijke GT-R50 lijkt als twee druppels water op de auto die we in juni te zien kregen. Los van de kleur nemen we alleen iets grotere buitenspiegels en nét iets anders ingedeelde diffuser waar. Zelfs het eigenwijze brons op neus en kont en de bijzondere lichtunits rondom mogen blijven. Nissan laat weten dat de vijftig gelukkigen die de hand weten te leggen op een GT-R50 uiteraard helemaal zelf mogen weten in welke kleuren in- en exterieur worden uitgevoerd.

Behalve een beetje geluk moeten zij overigens ook een heleboel geld meenemen. €990.000 exclusief belastingen om precies te zijn. Daarvoor krijg je dan wel een zeer exclusieve en razendsnelle auto. De GT-R50 is gebaseerd op de GT-R Nismo, al is aan de buitenkant ieder paneel anders. Voor de gelegenheid is de 3.8 V6 nog even wat verder opgejut, met 720 in plaats van 600 pk als gevolg.