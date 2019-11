Nissan presenteert nieuwe Almera

Nissan haalde de laatste Almera in 2007 van de Europese markt en daarmee verdween een vertrouwde modelnaam in ons deel van de wereld. In diverse andere landen is de modelnaam Almera nooit verdwenen, al werd 'ie door de jaren heen geplakt op diverse modellen, zoals op de Latio, een auto die ook weer als Versa door het leven gaat. Om verwarring te voorkomen, houden we het in dit artikel op de Almera die nu in Thailand is gepresenteerd. In feite is het niets meer dan een rechtsgestuurde variant van de Versa die in april dit jaar in New York werd gepresenteerd.

De nieuwe Almera is 4,5 meter lang, 1,74 meter breed en heeft een wielbasis van 2,62 meter. Net als de huidige Micra staat het model op Nissans V-platform. Waar de Versa leverbaar is met een 124 pk 1.6, levert Nissan de Almera in Thailand alleen met een 100 pk 1.0, een geblazen driecilinder die we eveneens van de Micra kennen. Schakelen gaat in alle gevallen met een CVT-automaat. De vanafprijs van de Almera is in Thailand vastgesteld op omgerekend zo'n € 15.000. Of de nieuwe Almera ook de onlangs in Rusland verdwenen Almera (in feite een Bluebird Sylphy) gaat vervangen, is nog niet bekend. Meer over de Almera-gekte in de wereld, lees je hier.