Nissan presenteert Leaf E+ met grotere actieradius

Nissan heeft op de Consumer Electronics Show in Las Vegas zoals verwacht een Leaf gepresenteerd met een grotere actieradius. De Leaf E+, zoals de auto heet, moet in de zomer aan de eerste Nederlandse kopers worden uitgeleverd.

De Leaf E+ beschikt over een accupakket dat Nissan Intelligent Power noemt. Die heeft 288 in plaats van 192 cellen en zou een 25 procent hogere energiedichtheid en 55 procent meer capaciteit hebben. Daarmee wordt het rijbereik van de Nissan Leaf met 40 procent vergroot. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar Nissan verwacht dat de Leaf E+ volgens de bekende WLTP-testcyclus 385 km ver zal komen. De 40 kWh-variant noteert onder dit regime een bereik van 270 km.

Zoals we vaker zien bij elektrische auto’s is de versie die verder komt ook sneller. In plaats van 150 levert de elektromotor in de E+ 217 pk. De nieuwe versie komt naast de reeds bestaande 40 kWh-variant in het gamma te staan. Nissan voert meteen een modeljaar-update door aan de Leaf, die daarmee vanaf nu wordt voorzien van een 8-inch infotainmentscherm. Dat is een maatje groter dan voorheen. Daarnaast is er een nieuwe app voor Leaf-rijders.

Nederland

Met 40 kWh is het accupakket van de in 2017 gelanceerde tweede generatie van de Nissan Leaf 10 kWh groter dan het grootste pakket van de eerste generatie. Toch werd al kort na de lancering van het nieuwe model duidelijk dat een versie met een nog grotere batterij in de pijplijn zat. Nissan grijpt techbeurs CES aan om die auto aan het grote publiek voor te stellen en komt meteen met informatie voor de Nederlandse markt, waar relatief betaalbare elektrische auto’s nu eenmaal erg in trek zijn. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu melden bij Nissan, de levering van de Leaf ‘editie 2019’ moet in de zomer op gang komen. De prijzen van de E+ worden in maart bekendgemaakt.