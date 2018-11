Nissan presenteert Frontier Sentinel-concept

De Frontier Sentinel is volgens Nissan daadwerkelijk bedoeld voor "reddingsmissies op alle vormen van Braziliaans terrein”. Wat dat precies inhoudt, wordt niet vermeld, maar de pick-up lijkt met zijn enorme banden, dito wielkastverbreders, lier en snorkel inderdaad opgewassen tegen de meeste automobiele uitdagingen. Om de blauwe Frontier extra te laten opvallen, is de auto voorzien van een gigantische lichtbak op het dak. Ook is er flink gestrooid met gele accenten, die onder meer op de wielen en boven de dorpels terugkomen. De grote ‘H’ op het achterdek is evenmin te missen. Dit is geen helikopterlandplaats, maar een uitvalsbasis voor een drone.

Ook het interieur is opgefleurd met felgele accenten. Het opvallendste kenmerk van deze auto is echter dat er een stroomvoorziening aan boord is in de vorm van twee Leaf-accupakketten. Deze bevinden zich in de bak en kunnen worden gebruikt om allerlei hulpmiddelen van stroom te voorzien.