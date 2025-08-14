Nissan Pixo: de Renault Twingo van Nissan

Samen met een nog niet genoemde Chinese partner ontwikkelt Renault een volledig nieuwe Twingo. We hebben al tweemaal een vrij productierijp ogende voorbode van die Renault Twingo E-Tech Electric gezien. De nieuwe Twingo wordt minstens zo retro als de Renault 4 en 5 E-Tech Electric en moet een vanafprijs van minder dan €20.000 krijgen. Renault heeft er natuurlijk voordeel bij als het de ontwikkelingskosten kan uitsmeren over meerdere meer dan één merk. Dat gaat dan ook gebeuren. De Renault Twingo krijgt een broertje van Nissan. Hoe die gaat heten? Misschien wel Nissan Pixo!

Nissan heeft in Europa handelsmerk Pixo namelijk opnieuw vastgelegd. Althans, de aanvraag tot het verlengen van de rechten op die naam lopen nog. Dat blijkt uit de door AutoWeek gevonden registratie. Nissan heeft de aanvraag op 6 augustus ingediend. Overigens staat het niet voor de volle honderd procent vast dat Nissan modelnaam Pixo voor zijn versie van de Twingo gaat gebruiken, maar in dit geval komt de aanvraag wel erg mooi samen met wat Nissan in de ontwikkelingskamers heeft staan.

Voor wie het niet meer weet: de Nissan Pixo werd in 2008 gepresenteerd en was feitelijk weinig meer dan een tot Nissan omgebouwde Suzuki Alto (het model dat in India A-Star heette). De Nissan Pixo kreeg een volledig eigen front aangemeten, compleet met eigen koplampen, bumperwerk en zelfs een andere motorkap dan die van het origineel. Onlangs maakten we kennis met de nieuwe Nissan Micra. Dat was feitelijk een Renault 5 E-Tech Electric waar Nissan zijn eigen sausje overheen heeft gegoten.

Afgebeeld: een Nissan Pixo zoals de twijfelachtig getalenteerde AI-kunstenaar hem voor zich ziet.