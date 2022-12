Nissan perst piano in piepkleine auto

Nissan heeft een blik opvallende eigenwijze nieuwkomers opengetrokken die het binnenkort in Tokio aan het wereldpubliek voorstelt. Met name de Nissan Roox Suite lijkt een ware aandachtstrekker te worden. Je kunt er namelijk piano in spelen. Pardon?

Nissan heeft naar buiten gebracht welk nieuws het meebrengt naar de Tokyo Auto Salon die in januari in de Japanse hoofdstad plaatsvindt. Verwar de Tokyo Auto Salon overigens niet met de veel belangrijkere Tokyo Motor Show. Waar fabrikanten tijdens de Tokyo Motor Show daadwerkelijk groot nieuws presenteren, is de Tokyo Auto Salon een beurs waar vooral uiterlijke extraatjes een rol spelen. Nissan brengt onde meer de Fairlady Z Customized Edition mee naar de show, een met accessoires volgehangen versie van de auto die je wellicht beter kent als de Nissan Z. Maar er is meer.

Zo laat Nissan een schimmige afbeelding zien van wat he de Roox Suite Concept noemt. Nissan gebruikt de toevoeging 'Roox' momenteel voor het hogere zustermodel van de Nissan Dayz, maar past het nu dus toe op een studiemodel. De Roox Suite Concept is volgens Nissan een 'minivoertuig' dat is volgestopt met de laatste innovaties van het merk. Het interieur is volgens Nissan bedeeld met 'premium stoelen' maar ook met - hou je vast - een piano!

Andere showsterren van Nissan is een Caravan (NV350) met vier accupakketten van een Nissan Leaf waarvan er zich drie op het dak bevinden. De Powered Base geheten showauto is daarmee een enorme rijdende powerbank geworden. Minstens zo leuk is de Cube Refreshed & Retro Concept, een optisch speels aangeklede versie van de Nissan Cube die in 2019 uit productie ging.