Nissan Patrol - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Nissan Patrol is nog altijd het lievelingetje van vele marktkooplui, botenhandelaren en andere trekkers van zware aanhangers. Niet zo gek, want dankzij twee facelifts stond hij van 1997 tot 2010 in de showroom.

Wie bij het zien van de afbeeldingen boven dit verhaal direct het imponerende geblaas van een enorme vier- of zescilinder dieselmotor hoort, weet wat we bedoelen. De markt voor echte werkpaarden is in Nederland beperkt, maar werd lange tijd grotendeels afgedekt door de vele varianten van de Nissan Patrol. Dat model bestaat trouwens nog steeds, maar sinds de komst van de Y62-generatie in 2010 niet meer in Europa. In het Midden-Oosten is de Patrol echter niet aan te slepen, wat hij ongetwijfeld dankt aan het feit dat het een wat meer op luxe en straatgebruik ingerichte SUV is. Juist daarom staat ook de Patrol waar het vandaag om gaat, de Y61, daar nog altijd in de showroom als Nissan Patrol Safari. Jawel: de in 1997 gelanceerde Patrol wordt nog steeds gebouwd!

In Nederland verdween de Nissan Patrol in 2010. Daarmee kunnen we nog altijd spreken van een lange carrière, want 13 jaar is in autoland bepaald geen vanzelfsprekendheid. Het oorspronkelijke ontwerp kenmerkt zich door krachtige verhoudingen. Met zijn hoge banden, enorme bodemvrijheid, relatief lage dak en brede schouders oogt de Patrol onverzettelijk, wat hij in feite ook is. Dit is namelijk geen SUV, maar een echte terreinbeul met een apart ladderchassis en in lengterichting geplaatste dieselmotoren.

De eerste grote update van de Patrol volgt in 2001, al is er dan geen sprake van een serieuze revolutie. We noteren heldere koplampen, die nu rond zijn afgesneden bij de knipperlichten/stadslichten. De grille is nieuw, evenals de voorbumper, met ronde, forse mistlampen als stoere aanvulling.

Aan de achterzijde zijn de heldere lichtunits ook het grootste nieuws. Wel moet hierbij worden aangetekend dat deze bovenste units grotendeels nep zijn, omdat Europese regels dicteren dat de achterlichten niet mogen worden afgedekt met een geopende achterklep of -deur. Door het reservewiel zou dat bij de Patrol wel het geval zijn, waardoor de hoofdfuncties noodgedwongen in aparte, rood/oranje units in de bumper zijn ondergebracht.

Die ‘nep’-achterlichten veranderden rigoureus bij de volgende update, in 2004. Ze werden veel hoger en reikten daarmee tot aan de raamlijn. Door die forse hoogte en het stevig uit de carrosserie stekende glaswerk is deze update ook vanaf driekwart voor goed waar te nemen. De ‘bak’ waar de immer vierkante kentekenplaat in huist, wordt anders en forser van vorm. Aan de voorkant wordt er ook stevig in het ontwerp gesneden, al valt dat minder op. Naast een nieuwe voorbumper zijn er nieuwe koplampen, die uit één stuk bestaan en door hun nieuwe vorm tot aan de bumper reiken. Het voordeel van de losse wielkastverbreders wordt uitgebuit door de montage van nieuwe, forse exemplaren, die ook de flanken wat strakker en moderner maken. Al is het door de regengootjes langs het dak overduidelijk dat het basisontwerp al wat ouder is.