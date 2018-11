Nissan pakt verder uit in São Paulo

Vorige week schreven we al over de op bijzondere wijze met accessoires volgehangen Frontier (Navara) die Nissan op de beursvloer van São Paulo aan het Zuid-Amerikaanse publiek voorstelde. Nu heeft het merk nóg twee opmerkelijke showauto's gepresenteerd.

De Frontier Sentinel was met zijn opmerkelijke accessoires al een aandachtstrekker voor Nissan, maar het tweetal dat het merk nu naar voren schuift, doen er niet bepaald voor onder. De eerste is de Versa S-Tech, een auto die oogt alsof een minstens 300 pk sterk kloppend hart zich onder de kap schuilhoudt. Dat lijkt overigens niet het geval te zijn, over motorische aanpassingen wordt namelijk niet gesproken. De Versa, in de basis een zeer bescheiden sedan, wordt vanbuiten volgehangen met spoilertjes, lipjes, sportief ogende wielen, led-achterlichten, donkere beglazing van de verlichting en heeft opvallende led-dagrijverlichting in de bumper. Nissan spreekt verder over chroomaccenten in het interieur. Over een productieversie wordt met geen woord gerept.

Dan is er de Nissan March 55, een door modebedrijf King 55 onder handen genomen showauto op basis van de vorige generatie Micra. Die Micra heet in Brazilië overigens March en de huidige generatie moet nog naar het Zuid-Amerikaanse land verscheept worden. Hoewel de bijzonder opgetuigde Micra net als de hierboven omschreven Versa ook oogt alsof hij op het circuit zijn mannetje wel staat, lijkt ook dat in de praktijk mee te vallen. Onder de kap een bescheiden 111 pk sterke 1.6 die gekoppeld is aan een CVT-transmissie.