'Nissan overweegt Chinese modellen als redding voor Europa'

De zware tijden voor Nissan zijn nog niet voorbij. De weg omhoog moet niet alleen worden gevonden door sterk op Renault-modellen te leunen, maar mogelijk ook door het in Europa introduceren van Chinese Nissans. Juist: Nissan overweegt ‘een Mazda 6e-tje’!

Nissan gaat niet zo lekker momenteel. Lange tijd leek het merk zelfs op te gaan in Honda en sinds dat niet doorging, blijft het zoeken naar andere manieren om de boel weer vlot te trekken. Voor de korte termijn wordt die gevonden in een nauwere samenwerking met alliantiepartner Renault. Dat leverde bijvoorbeeld de nieuwe Micra op voor Europa (Renault 5), terwijl de grotere Nissan Leaf de boel komt versterken in een wat hoger segment.

Nissan-CEO Ivan Espinosa kan echter nog niet achterover gaan leunen. “Mijn doel is niet om meer auto’s te verkopen, maar om meer winst te maken”, zegt hij er zelf over. Afgaande op berichtgeving van Automotive News kan Nissan daarvoor zelfs de route gaan bewandelen die we eerder bij Mazda zagen. Juist: het importeren van een auto die in en voor China is ontwikkeld. Daarbij zou allereerst worden gedacht aan de Frontier, een in samenwerking met Dongfeng ontwikkelde pick-up die als plug-in hybride een regelrechte rivaal zou zijn voor de aldus aangedreven Ford Ranger.

Nissan lijkt echter ook elders in het Chinese aanbod te kijken. Espinosa zou van mening zijn dat in China ontwikkelde auto’s ervoor kunnen zorgen dat Nissan in Europa en elders een betere concurrentiepositie krijgt, al kun je je natuurlijk afvragen of het wenselijk is als ook niet-Chinese automerken steeds meer Chinese auto’s gaan verkopen.

In China staat alvast genoeg elektrische Nissan-waar klaar om de rest van de wereld te veroveren. Zo presenteerde het merk er recent twee sedans met de namen N6 en N7, terwijl de stoere NX8 onze niet-aflatende honger naar SUV’s zou kunnen stillen.