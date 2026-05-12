Nissan NX8: groter dan BMW iX3 en mogelijk naar Europa

Nissan leent voor de elektrische Micra en Leaf en Ariya spullen van Renault. Straks staat er mogelijk nog een Nissan in de Nederlandse showrooms die niet honderd procent een Nissan is. Dat is direct een flinke SUV die nog iets langer is dan de BMW iX3: de Nissan NX8.

Renault weet zijn modellen goed te spreiden. Het verdeelt zijn waren over merken als Dacia, Mitsubishi en Nissan. Straks staat er misschien wel een flinke SUV in de Nissan-showrooms die niets met Renault te maken heeft. We hebben het dan over de Nissan NX8. Dat is een SUV uit de koker van Dongfeng Nissan, het samenwerkingsverband van Nissan in China.

Al in december 2025 schreven we over de Nissan NX8. Het is een 4,87 meter lange SUV met een wielbasis van 2,92 meter. Met die afmetingen is de NX8 nog een kleine tien centimeter langer dan de BMW iX3. In tegenstelling tot die BMW iX3 is de Nissan NX8 niet altijd een EV. Hij is er met 292 pk en 340 pk sterke elektrische aandrijflijnen, maar staat in zijn thuisland China ook als EREV op de prijslijst. Als plug-in hybride met een grote accu (20 kWh of 37 kWh) dus. Net als de Nissan N6 en N7 staat de NX8 op het door Dongfeng en Nissan samen ontwikkelde Tianyan Architecture geheten modulaire platform.

In Europa heeft Nissan geen grotere elektrische SUV dan de Ariya. De X-Trial is er wel met elektrische aandrijflijnen, maar die SUV heeft dan een e-Power-aandrijflijn met een benzinemotor die de kleine batterij oplaadt. Het naar Europa halen van de NX8 zou een relatief eenvoudige manier zijn om het leveringsgamma aan te vullen. De kans is aanzienlijk dat dit daadwerkelijk gebeurt. Het Engelse Autoexpress meldde onlangs dat Nissan onderzoekt of de NX8 in Europa een toekomst heeft. AutoWeek kan nu melden dat Nissan het ontwerp van de NX8 bij het Europese patentbureau heeft vastgelegd. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur.

Nissan lijkt op exportpad met zijn Chinese modellen. Onlangs werd helder dat de Nissan N7 mogelijk als Primera in onder meer Mexico op de markt komt.