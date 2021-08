Nissan Note Aura opgetuigd als Nismo

Nissan plakt de Nismo-badge steeds vaker op modellen waar je de voor Nissan Motorsports International Co staande vijflettercombintie niet op zou verwachten. Ditmaal is het de Nissan Aura die een Nismo-behandeling ondergaat.

Nismo is de sporttak van Nissan, een afdeling die zich behalve met autosport ook bezighoudt met het tunen van modellen. Veelal zijn het al sportieve modellen die de Nismo-behandeling ondergaan, maar meer dan eens eindigen Nismo-badges ook op modellen van een heel ander kaliber. Zo was het onlangs de vernieuwde Patrol waar Nissan een Nismo-versie van presenteerde en vandaag is het de Note Aura die terugkeert van een bezoekje aan de sportschool.

De Note Aura is van nature al een bijzonder model. In feite is het een luxueuze uitvoering van de Note die Nissan alleen in thuisland Japan levert, maar dan wel met een aangepaste flank en een eigen front, compleet met afwijkende koplampen. De Nismo-versie wordt verder aangekleed met sportief ogende bumpers, rode spiegelkappen, rode afwerking, speciaal 17 inch groot lichtmetaal en zwarte accenten. In het in rood en zwart uitgevoerde interieur monteren Nissan en Nismo serieus ogende sportstoelen en het met rood gestikt leer omhulde stuurwiel heeft zelfs een middenmarkering.

Ondanks dat het relatief heftige uiterlijk van de Note Aura Nismo anders doet vermoeden, is er aan de aandrijflijn van de auto niet gerommeld. Ook deze Nismo-versie heeft dus de E-Power-aandrijflijn en dat betekent dat hij in feite altijd elektrisch aangedreven is terwijl het géén EV is. Een 1.2 driecilinder voorziet de elektromotor en een klein accupakket namelijk van stroom.