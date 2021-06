Nissan Narava Pro-4X Warrior is agressief

De Europese toekomst van de Nissan Navara hangt aan een zijden draadje. Nissan's concurrent van auto's als de Ford Ranger en Toyota Hilux wordt voor de Europese markt in Spanje gebouwd, maar de in Barcelona gevestigde fabriek waar de pick-up het levenslicht ziet, sluit eind dit jaar z'n poorten. Nissan zegt nog te onderzoeken of het de Navara in Europa in leven kan houden, daar de auto onder meer in Thailand wordt gebouwd. Mocht de Navara daadwerkelijk van de Europese markt verdwijnen, dan wordt dat gemis alleen maar groter als je weet met welke top-Navara de Australische markt spoedig wordt bedeeld.

De Australische tak van Nissan heeft namelijk de eerste foto's getoond van de Navara Pro-4X Warrior, een heftige overtreffende trap van de Pro 4X-versie van de vorig jaar gefacelifte en in die vorm nooit in Nederland verschenen Navara. De Navara Pro-4X met de Warrior-toevoeging is in samenwerking met het Australische bedrijf Premcar tot stand gekomen, maar wordt straks wel gewoon door Nissan Australia gevoerd.

Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, al belooft Nissan wel dat de Pro-4X Warrior de ruigste en meest capabele Navara-variant ooit wordt. Vanbuiten onderscheidt de auto zich van de reeds bekende Pro-4X-versie met zijn uitbundige bumperwerk en z'n grotere bodemvrijheid. De Warrior-versie oogt alsof -ie niet bang is voor auto's als de Ranger Raptor van Ford, al weten we nog niet wat de Pro-4X Warrior precies gaat aandrijven. Voor de Nederlandse markt maakt dat helaas weinig uit, in onze Nissan-showrooms komt hij helaas toch niet te staan.