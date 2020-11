Nissan Micra uiterst subtiel vernieuwd

Nissan heeft de Micra een 'facelift' gegeven. Eigenlijk valt het beter te omschrijven als een modeljaarupdate, want in uiterlijk opzicht is er weinig tot niets veranderd aan de compacte Nissan. Wel zijn de mogelijkheden tot personalisatie toegenomen én is het volgens Nissan tegelijkertijd eenvoudiger om de Micra samen te stellen.

Momenteel is de Micra leverbaar in zes verschillende uitrustingsniveaus: de Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna, N-Sport en N-Style. Dat worden er vijf. De Visia, Acenta, Tekna en N-Sport mogen blijven, daarnaast voegt Nissan het uitrustingsniveau N-Design toe. Voortaan kunnen Micra-klanten de inzetstukken in de voorbumper en onderaan de deuren desgewenst in het zwart of chroom laten uitvoeren. Daarnaast zijn er nieuwe 16-inch two-tone lichtmetalen wielen beschikbaar, deze zijn standaard op de N-Design en Tekna. Ook is led-verlichting nu optioneel op de lagere uitvoeringen, waar dat eerst exclusief voorbehouden was aan de duurdere uitvoeringen. Voor wie echt helemaal uit de band wil springen is de N-Design leverbaar met een feloranje interieur.

Het blijft bij de gewijzigde uitrustingsniveaus en de lichte cosmetische aanpassingen, want voor het overige heeft Nissan niets aan de Micra gedaan. De hatchback beschikt nog steeds over hetzelfde multimediasysteem als voorheen. Ook de veiligheidssystemen zijn onveranderd. Ook de 1.0 IG-T driecilinder is gebleven als enige leverbare motorkeuze. Nissan geeft vooralsnog geen technische specificaties op, maar zegt wel dat het blok vanaf nu voldoet aan de Euro 6D-emissienorm. Aangezien bij Renault de voorheen 100 pk sterke krachtbron het nu met 90 pk moet stellen, ligt het voor de hand dat de Micra dezelfde wijziging ondergaat. De specificaties voor de Nederlandse markt, evenals de prijzen voor de vernieuwde Micra, volgen spoedig.