De nieuwe en voortaan altijd elektrische Nissan Micra was al in een handjevol Launch Edition-uitvoeringen te bestellen. Nu zijn de reguliere uitvoeringen gereed. AutoWeek heeft de prijzen.

De nieuwe Nissan Micra was al in een paar uitvoeringen te bestellen. Net als vrijwel elke fabrikant tegenwoordig introduceerde Nissan zijn jongste model met Launch Edition geheten introductieversies. Nu zijn de reguliere uitvoeringen gearriveerd.

Het Micra-feest begint uiteraard bij de variant met de mildste aandrijflijn. Die heeft een 40-kWh accu, een 120 pk sterke elektromotor en kost minimaal €29.590. Dat bedrag is voor de Engage-uitvoering. Voor €31.590 krijg je de Micra met deze aandrijflijn in Advance-trim. De Micra met de voorlopig meest bescheiden aandrijflijn schopt het tot een bereik van 317 kilometer.

Voor wie de 120 pk sterke elektromotor niet voldoet, of voor wie een grotere accu wenst, is een oplossing. De Micra is er ook met 150 pk en 52-kWh acccu. Hij kost met deze aandrijflijn minimaal €34.590 (Advance). Als Evolve mag hij voor €36.490 mee naar huis. Zijn actieradius met deze aandrijflijn bedraagt 416 kilometer.

Opvallend: de Micra met 40-kWh accu staat voorlopig ook nog als Engage Launch Edition op de prijslijst en kost dan hetzelfde als de reguliere Engage-uitvoering. Iets vergelijkbaars zien we bij de Micra met de krachtigere aandrijflijn. Die is er ook nog als Advance Launch Edition en die is hetzelfde geprijsd als de normale Advance-uitvoering. Verschillen in uitrusting lijken er niet te zijn.

