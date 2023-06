Nissan Micra (1991) - Liefhebber Gezocht

Kun jij je nog herinneren wanneer je voor het laatst een eerste generatie Nissan Micra zag? Dikke kans dat je dan even in je geheugen moet graven, want het aantal overblijvers in de afgelopen jaren aardig uitgedund. Er lijken er nog grofweg zo'n 400 van over te zijn in ons land. Eén daarvan heeft zijn bestaan erg rustig doorgemaakt, namelijk deze rode uit 1991. Een behoorlijk 'late' Micra K10, die er veel knapper bij staat dan menig later gebouwde Micra.

De eerste Micra was niet de meest flitsende en werd daarom nogal eens door mensen op leeftijd gereden. Dat moet haast ook wel het geval geweest zijn bij deze. De teller staat namelijk pas op net geen 47.000 km en een NAP-rapport laat zien hoe de kilometerstand in de loop der jaren omhoog gekropen is. Daarop zien we ook meteen een wat mindere kant van de auto: na 2017 heeft de Micra jarenlang stilgestaan. Pas ergens in de afgelopen maanden is er zo'n 50 km bij gekomen, maar dat mag natuurlijk ook geen naam hebben. De Micra is namelijk tot 2017 bij zijn eerste (!) eigenaar gebleven en is sindsdien alleen nog maar in handen van autobedrijven geweest. Waarschijnlijk zijn die grofweg 50 km onlangs gereden, op weg naar de huidige aanbieder.

De Micra staat nu te glimmen in Haaksbergen. En of-ie glimt! Op basis van foto's is natuurlijk niet alles te zeggen, alleen krijgen we toch sterk de indruk dat hier een uitzonderlijk knap exemplaar staat. Volgens de - overigens wat schreeuwerige - advertentietekst heeft de Micra altijd binnen geparkeerd gestaan bij zijn eigenares en dat straalt de 32-jarige rode Japanner ook wel uit. Leuk detail is dat de oorspronkelijke dealersticker er nog op zit, net onder de dakspoiler. Die dakspoiler is één van de leuke extraatjes op deze uitzwaaiversie. Ook de deels meegespoten bumpers en de spatlappen geven 'm wat meer 'smoel'.

Verder blijft het natuurlijk behoorlijk basaal vervoer en dat was het destijds ook al wel. Maar goed, zeker deze is waarschijnlijk met een aantrekkelijk prijskaartje de showroom uitgegaan. Waarschijnlijk voor slechts ongeveer het dubbele als wat de auto nu nog moet opleveren. Hij heeft nu namelijk een vraagprijs van net geen €4.000. Een stevige maar op zich ook begrijpelijke vraagprijs. Zoals de aanbieder al zegt; het is haast zonde om ermee te gaan rijden. Wie ontfermt zich over dit museumstukje?