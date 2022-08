Nissan Maxima houdt het (voorlopig) voor gezien

De Nissan Maxima wordt hier weliswaar niet verkocht, maar was elders nog gewoon leverbaar. Na meer dan 40 jaar valt het doek echter voor de Maxima, of in ieder geval voor de Maxima zoals we 'm nu kennen.

Al decennia is de Maxima een begrip in het Nissan-gamma, zeker op de Amerikaanse markt. In de VS was de Maxima vooral in de jaren 90 en begin deze eeuw een daverend succes, met ruim boven de 100.000 verkochte exemplaren per jaar. Tegenwoordig wil het niet meer zo vlotten en blijven de verkopen steken onder de 20.000 op jaarbasis. Tijd om afscheid te nemen, vindt Nissan kennelijk. Tegenover Caranddriver laat Nissan weten dat het volgend jaar de stekker uit de Maxima trekt.

Het is een, ondanks de tegenvallende verkopen, toch vrij ingrijpend besluit. Al 41 jaar en acht generaties houdt de Maxima het vol, maar na 42 jaar is het dus over en uit. Medio volgend jaar stopt de productie. Nissan geeft aan dat het besluit is genomen omdat er 'de focus naar elektrische auto's verschuift'. De Nissan Maxima past niet in dat plaatje, die heeft een 3.5 V6 of (de Chinese) een 2.5 viercilinder, beiden zonder elektro-ondersteuning.

Dan ontwikkel je toch een nieuwe generatie die wel (deels) elektrisch is, zou je zeggen. Nou, het is niet helemaal uitgesloten dat Nissan toch nog op de Maxima terugkomt. Caranddriver verneemt van het Japanse merk dat er in de toekomst nog nieuws kan komen over de Maxima. Mogelijk plakt Nissan de naam op den duur toch weer op een model, al is dat zeer waarschijnlijk een volledig elektrische auto die met de uitgaande Maxima verder vrijwel niets meer van doen heeft.

In Nederland verkocht Nissan de Maxima van 1989 tot 2003 met enkele tussenpozen. De Maxima QX was de laatste, die hield het tot 2003 vol. In totaal zijn er hier nog geen 4.000 Maxima's verkocht, waarmee het altijd een beetje een zeldzaamheid is gebleven.