Nissan Magnite Concept in beeld

Nissan heeft via een stel niet erg hoogwaardige computertekeningen en -animaties het uiterlijk vrijgegeven van een nieuw studiemodel. Met de Magnite Concept, zoals de nieuwkomer heet, geeft Nissan in grote lijnen weg wat het op termijn aan zijn modellengamma gaat toevoegen. Vooralsnog is alleen bekend dat de auto in India op de markt komt, en aan het Indiase modellengamma van Nissan zou het een zeer welkome aanvulling zijn. Nissan biedt er sinds het wegvallen van de Terrano, een Dacia Duster van de vorige generatie met een Nissan-snoetje, alleen nog de GT-R en de Kicks aan. Daarmee is het aanbod wel érg overzichtelijk geworden.

Nissan houdt uitgebreide informatie over de Magnite Concept nog even onder de pet. Wel weten we dat de Magnite zo'n vier meter lang is en dat hij zijn technische basis deelt met auto's als de Renault Triber en de Kwid. Het is dan ook aannemelijk dat de uiteindelijke productieversie van de Magnite zijn motoren van die auto's leent. De Indiase klant kan dus rekenen op een 72 pk sterke 1.0 en op een 95 pk serke versie van dezelfde 1.0.

Wat design betreft lijkt de op stapel staande nieuwe cross-over netjes bij de rest van de internationale Nissan-familie te passen. De kleine cross-over heeft ogende kunststof wielkastranden en heeft een enorme grille die met een chroomstrip wordt omlijst. In de bumper is niet alleen uitgesproken led-dagrijverlichting aanwezig, die afgekeken lijkt van die van de onlangs vernieuwde Datsun Redi-Go, maar ook een bumper die aangekleed is met een uit meerdere segmenten opgebouwde skidplate.

Wie op zoek is naar een goedkopere compacte cross-over van Nissan dan de Juke, moeten we teleurstellen: het lijkt er niet op dat de nieuwe hoogpotige naar Nederland komt.