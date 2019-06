Nissan maakt Leaf voordeliger

Nissans tweede generatie Leaf was sinds zijn Nederlandse marktintroductie begin 2018 alleen leverbaar met het 40 kWh grote accupakket waarmee de hatchback een actieradius van zo'n 270 kilometer zou moeten kunnen halen. Destijds leverde Nissan z'n elektrokanjer in de smaken Visia, Acenta, N-Connecta en Tekna, waarbij de Visia in de instapversie was. De Leaf van modeljaar 2019, die niet alleen de 62 kWh-versie maar ook een vernieuwd infotainmentsysteem met een 8- in plaats van 7-inch groot scherm naar de Leaf bracht, was als 40 kWh-variant echter slechts leverbaar als N-Connecta en als Tekna. Nu komt daar voor de 40 kWh-smaak weer een goedkopere Acenta bij. De Visia is vooralsnog niet teruggekeerd. De 62 kWh Leaf is vooralsnog alleen als N-Connecta en als Tekna leverbaar.

Dan nu de vraag: wat kost het? Het antwoord: € 36.990. Voor de tot voor kort goedkoopste Leaf 40 kWh van modeljaar 2019, vroeg Nissan een bedrag van € 38.940. Voor de net geen 2 mille die je bespaart, moet je natuurlijk wel wat zaken missen. De standaarduitrusting van deze 150 pk sterke Leaf 40 kWh Acenta omvat e-Pedal, cruise control en het NissanConnect-navigatiesysteem, maar moet het wel stellen met een 3,6 kW-laadaansluiting in plaats van de 6,6 kW-versie. Bijbestellen kan echter wel, al moet je dan direct het € 1.000 kostende Comfort Pack bestellen dat verder ook zaken als een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming voor en achter omvat. De N-Connecta heeft dit pakket standaard wel.