Nissan Leaf wordt een Mitsubishi

Mitsubishi leent veel modellen van Renault. De Colt is een (vorige) generatie Renault Clio, de ASX een Captur, de Grandis een Symbioz en de splinternieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is een Renault Scenic E-Tech Electric. Mitsubishi krijgt er straks nog een model van een ander merk bij. Ditmaal komt die niet direct van Renault, mar van Nissan. De nieuwe Nissan Leaf wordt spoedig ver-Mitsubishi'd.

De Amerikaanse tak van Mitsubishi toont een afbeelding van het aanstaande leveringsgamma. Daarbij staan er twee modellen onder een doek. Een ervan omschrijft Mitsubishi als een 'nieuwe SUV met focus op offroad rijden', de ander simpelweg als 'een nieuwe elektrische SUV'. De elektrische SUV heeft een bolle, sterk aflopende daklijn en toont al iets van zijn lichtsignatuur. Je raadt het al: dat is de Nissan Leaf die door Mitsubishi op detailniveau aangepast is. In mei kondigde Mitsubishi al de komst van een eigen versie van de Leaf aan, nu zien we er echter het eerste bewijsstuk van. Hoe het Mitsubish-neefje van de Leaf gaat heten, weten we nog niet. De andere nieuwe SUV lijkt weinig meer te worden dan een ruigere versie van de reeds bestaande Mitsubishi Outlander.

Het is nog niet bekend Mitsubishi ook in Nederland een versie van de Nissan Leaf krijgt.