Nissan Leaf opnieuw als Nismo RC

In 2011 maakten we voor het eerst kennis met een platgeslagen Nissan Leaf voor op het circuit. Die Leaf Nismo RC heeft nu een opvolger en die blijft niet alleen in naam, maar ook qua concept trouw aan het origineel.

Nee, deze Leaf RC is geen schaalmodel met een afstandsbediening. RC staat hier niet voor Radio Controlled, maar voor Racing Competition. Net als de race-Leaf die in 2011 opdook is de nieuwe Nismo RC fors anders dan de Leafs die rond je rond Schiphol veelal met blauwe platen ziet rondrijden. De auto ziet eruit alsof er iemand op is gaan zitten en is veel platter, breder en ook wat langgerekter dan het origineel. In totaal nam de hoogte met maar liefst 30 cm af. De twee achterdeuren zijn verdwenen en in plaats daarvan krijgt de Leaf flanken die aan voor- en achterkant stevig zijn uitgebouwd. Een lage neus en een gigantische spoiler zorgen ervoor dat de auto er erg agressief uitziet.

En hoe de RC oogt is belangrijk, want net als de originele Leaf Nismo RC is de nieuwe er vooral voor de show. Nissan wil met deze auto demonstreren hoe z’n EV-techniek ook in de racerij een rol kan spelen. De Nismo RC beschikt over aandrijflijncomponenten van de gewone Leaf en heeft twee elektromotoren die samen 240 kW (326 pk) en 640 Nm leveren. Daarmee is de auto tweemaal zo krachtig als de originele Leaf RC uit 2011. Door veel gebruik te maken van carbon en het overboord gooien van alles wat overbodig is bij circuitgebruik weegt de platgeslagen Leaf aar 1.220 kg. Het sprintje van 0 naar 100 neemt dan ook niet meer dan 3,4 seconden in beslag.

Nissan wil de Leaf Nismo RC over de hele wereld laten zien tijdens Formule E-races en andere evenementen. Van de vorige race-Leaf zijn naar verluidt acht exemplaren gebouwd.