Nissan Kait is nieuwe cross-over met bekende basis

In Brazilië is het doek van de Nissan Kait gegaan. Een compacte cross-over die naast de Nissan Kicks wordt verkocht. Die Kicks noemen wij (en Nissan zelf overigens ook) niet voor niets, want de Kait is een broertje daarvan. De wielbasis is nagenoeg gelijk, alleen is de Nissan Kait met zijn 4,30 meter lengte 7 cm korter dan de Kicks. Dat geeft al een beetje aan dat de Kait ietsje lager in de markt staat en ook het uiterlijk is wat minder flitsend. Overigens zien we in de verlichting wat Renault-invloeden, maar dat is in dit geval puur toeval.

We krijgen nog niet heel veel te zien van de Kait en Nissan is ook nog niet heel scheutig met technische informatie. Foto's van het interieur zijn op het moment van schrijven ook nog niet voorhanden. Wel weten we dat hij een 432 liter grote bagageruimte heeft en logischerwijs heeft de Nissan Kait net als de Nissan Kicks een geblazen 1.0 driecilinder turbomotor in zijn neusje liggen. Die krachtbron kennen wij hier bijvoorbeeld van de uitgaande Renault Clio, die op hetzelfde platform staat.

Vooralsnog lijkt de Nissan Kait alleen voor markten hier ver vandaan (Zuid-Amerika, India) bestemd te zijn. Hier in Europa zouden de Kait en de Kicks waarschijnlijk te dicht op de Juke staan, dus is het niet heel waarschijnlijk dat ze op den duur hierheen komen. Wellicht maakt hooguit de Kicks ooit nog een keer de oversteek als een budgetmodel naast de Juke, al zijn er vooralsnog geen concrete aanwijzingen daarvoor.