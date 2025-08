Nissan Juke met benzinemotoren mag misschien langer blijven

In 2026 brengt Nissan een volledig nieuwe en alweer derde generatie van de Juke op de markt. Van die nieuwe Nissan Juke liet de fabrikant eerder al een stel duistere afbeeldingen zien. De aandrijflijn van die nieuwe Juke is minstens zo interessant als het nieuwe design, want de volgende generatie wordt helemaal elektrisch. Dat hoeft echter niet direct het eind van een Juke-met-benzinemotor te betekenen.

Alexandre Armada - hoog in de boom bij Nissan Europe - zegt tegen Automotive News dat overweegt om de huidige generatie Nissan Juke aan te houden naast de nieuwe elektrische Juke. De verkoop van elektrische auto's gaat niet in elk Europees land immers even hard.

De Nissan Juke met benzinemotoren werd in 2019 gepresenteerd en is inmiddels dus zo'n zes jaar oud. Hij is er in Nederland met een 114 pk sterke 1.0 driecilinder benzinemotor met handgeschakelde zesbak en met automaat met dubbele koppeling. Ook is er een hybride met 143 pk. De reguliere benzineversie kost minimaal €30.390, de hybride is er vanaf €34.240. In 2024 zette Nissan in Nederland nog 1.455 Jukes op naam. Over de eerste zeven maanden van dit jaar staat de registratieteller op 837 stuks.

De nieuwe generatie Nissan Juke rolt straks net als de Ariya en de nieuwe Leaf in het Engelse Sunderland van de band. Onder de koets kom je straks bekende techniek tegen.