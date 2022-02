Nissan Juke krijgt hybride aandrijflijn

De Nissan Juke maakt kennis met elektrokracht in de vorm van de Juke Hybrid. In die nieuwe versie van de Juke doet een 1.6 viercilinder zijn werk samen met een elektromotor. Een systeemvermogen geeft Nissan nog niet op, maar de benzinemotor levert 94 pk en 148 Nm, de elektromotor is goed voor 49 pk en 205 Nm. Ook doet een startergenerator van 15 kW mee. Waarschijnlijk komt het systeemvermogen uit op 140 pk, daar we dat ook gewend zijn van de Renault Captur E-Tech Hybrid (en de Clio E-tech Hybrid) waar de Nissan Juke Hybrid ongetwijfeld zijn techniek mee deelt.

Net als bij de Renault Clio E-tech Hybrid is er in de Juke Hybrid een 1,2 kWh accu aanwezig om de tijdens het rijden gegenereerde stroom in op te slaan. Volgens Nissan kan er daarmee tot wel 80 procent van de tijd elektrisch gereden worden in stedelijk gebied, met enkele onderbrekingen waarbij de accu weer bijgeladen wordt. Uiteraard drukt de elektrische bijval ook het benzineverbruik. Volgens Nissan verbruikt de Juke Hybrid in de stad tot wel 40 procent minder en gemiddeld 20 procent minder dan de reguliere Juke met de 1.0 driecilinder. Uiteraard lever je vanwege de accu wel wat bagageruimte in. De Juke Hybrid slokt 354 liter bagage op, 68 minder dan gewoonlijk.

Behalve een gunstiger verbruik, heeft Nissan naar eigen zeggen ook als doel gehad om een bijzondere rijervaring neer te zetten met de Juke Hybrid. Schakelen gaat middels een automatische transmissie met vier verzetten voor de brandstofmotor en twee voor de elektromotor. Volgens Nissan zorgt onder meer een slim algoritme in de transmissie ervoor dat er zo naadloos mogelijk geschakeld kan worden van elektrokracht naar benzinekracht. De Juke Hybrid start altijd in elektrische modus en je kunt er tot 55 km/h volledig elektrisch mee rijden, als er voldoende elektriciteit in de accu aanwezig is. Het regeneratief remmen kan in verschillende sterkten gaan, afhankelijk van de gekozen rijmodus. Ook is het mogelijk om met het e-Pedal te rijden, zoals we dat ook al van de Leaf kennen. Dan kun je met één pedaal zowel accelereren als remmen.

Uiterlijke nieuwtjes zijn er ook. De Juke Hybrid krijgt namelijk onder meer een meer afgedichte grille voor betere aerodynamica en ook zijn de bumpers licht aangepast voor 'efficiëntere luchtstromen'. Tenslotte zit er achterop een iets gewijzigde dakspoiler en komen er onder meer nieuwe 19-inch wielen naar de Juke Hybrid die we eerder op de volledig elektrische Nissan Ariya zagen.

De Juke Hybrid komt komende zomer op de markt. Prijzen volgen nog.