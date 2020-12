Nissan GT-R (X) 2050 Concept is futuristische buikschuiver

De Nissan GT-R stamt uit 2007 en dat maakt de buitenissig snelle Japanse supercar tot een van de oudere modellen van autoland. De naam van het studiemodel dat Nissan vandaag laat zien, doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een voorproefje op een nieuwe GT-R. Niet helemaal waar, de GT-R (X) 2050 Concept is namelijk een auto van een heel andere orde.

De GT-R (X) 2050 Concept is ontworpen door ene Jaebum 'JB' Choi, een ambitieuze autodesigner in opleiding die studeert aan het ArtCenter College of Design in het Amerikaanse Californië en die zijn stage heeft gelopen bij Nissan Design America. Daar creëerde Choi de slechts 2,91 meter lange, 1,54 meter brede en 66 centimeter lage GT-R (X) 2050 Concept. Het is een eenzitter met bijzondere sloffen. De platte designstudie heeft namelijk namelijk vrij kleine wielen, met een diameter van 15-inch. Daar omheen is echter 21-inch rubber gevouwen. De vorm van het schoeisel maakt het volgens de schepper van de GT-R (X) 2050 Concept mogelijk om al stilstaand 360 graden te kunnen draaien. De wielen en banden zijn niet het enige bijzondere aspect.

De GT-R (X) 2050 Concept is namelijk een eenzitter die de bestuurder al liggend op zijn buik bestuurd. Armen en benen strekken zich uit richting de wielen op de hoeken, als ware de bestuurder een zeester. Een draagbare machine. Of een futuristische buikschuiver, zo je wilt. Choi stelt zich een toekomst voor waarbij het menselijk brein is aangesloten op de computer van de auto, en dat de GT-R (X) 2050 Concept veiliger moeten maken dan 'normale autonome auto's'.

Hoewel de bolide weinig met de GT-R te maken lijkt te hebben, zitten er toch echt wat GT-R-achtige designelementen in de auto. Zo zijn de ronde achterlichtjes typerend voor de huidige GT-R en zijn voorgangers en zijn de rode accenten volgens Nissan een knipoog naar de Nismo-uitvoering van de supercar. De elektrische toekomstvisie heeft wellicht weinig met de realiteit te maken, maar zorgt wel voor wat verfrissing in het conceptuele hoekje van autoland. Serieuze plannen zal Nissan niet hebben.