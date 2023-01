Nissan GT-R: voor de zoveelste keer opgewarmd

Net als veel andere merken voert Nissan jaarlijks modeljaarupdates door op zijn modellen om de boel fris en actueel te houden. Ook de inmiddels 15 jaar oude Nissan GT-R ontkomt niet aan een jaarlijkse opfrisser, al zie je daar aan de buitenkant veelal niets van. Dit jaar is dat anders, Nissan geeft de GT-R namelijk daadwerkelijk een vernieuwd front.

Natuurlijk zijn ook de uiterlijke wijzigingen dit jaar bepaald niet wereldschokkend, maar je pikt de Nissan GT-R van modeljaar 2024 er makkelijker uit dan die van voorgaande jaren. Nissan trekt wat het de V-Motion-grille noemt - het V-vormige stuk kunststof - uit de grille. Dat is opvallend, het merk voegde die in 2016 - toen de GT-R een ruime acht jaar oud was - namelijk aan de auto toe. Het horizontale stuk bumper dat de grille in twee delen opsplitst is voortaan niet meer in het zwart maar in carrosseriekleur uitgevoerd. Aan weerszijden van zowel de bovenste als onderste grille plaatst Nissan een verticale lamel en op de hoeken van de bumper zit nieuwe led-dagrijverlichting. De led-dagrijverlichting is min of meer honingraatvormig en is niet meer in een koelopening geplaatst zoals voorheen. Ook de achterbumper is anders vormgegeven dan die van de GT-R van modeljaar 2023.

De uiterlijke aanpassingen gelden voor alle uitvoeringen van de Nissan GT-R, al ogen de Nismo-versies natuurlijk weer een stuk heftiger dan de niet Nismo-varianten. Er zijn overigens behoorlijk wat uitvoeringen. Schrijven we mee? Nissan levert de GT-R als Pure Edition, als Black Edition, Premium Edition, Premium Edition T-Spec, GT-R Track Edition Engineered by Nismo, GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-Spec, Nismo en Nismo Special Edition. De laatste twee zijn de volwaardige Nismo-versies. Die hebben een 600 pk sterke versie van de biturbo 3.8 V6 als krachtcentrale. De niet-Nismo's hebben een 570 pk sterke versie van die zescilinder.

In Nederland ga je de vernieuwde Nissan GT-R overigens niet zien. Althans, niet via de Nederlandse Nissan-dealers. Sterker nog, in Europa wordt de GT-R sinds vorig jaar niet meer aangeboden.