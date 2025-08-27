Nissan GT-R is nu echt helemaal klaar

Eén van de alleroudste nieuw te kopen auto's van dit moment is ook meteen één van de meest spectaculaire: de Nissan GT-R. Alweer bijna achttien jaar geleden leerden we de R35-generatie kennen en in de loop der jaren groeide die uit tot een gevierde supercar. In maart werd helder dat het doek dit jaar dan toch echt valt en nu is het zover. De allerlaatste is inmiddels gebouwd, zo meldt Nissan. Daar stonden de Japanners uiteraard even uitgebreid bij stil.

Na zo'n 48.000 gebouwde exemplaren valt nu dus het doek. Nissan-CEO Ivan Espinosa: "Na achttien bijzondere jaren heeft de R35 GT-R een blijvende indruk achtergelaten in de autogeschiedenis. Zijn nalatenschap is een teken van de passie van ons team en de trouw van onze klanten wereldwijd. Bedankt dat jullie deel uitmaakten van deze uitzonderlijke reis." Espinosa voegt er meteen een interessante belofte aan toe: "Voor alle fans van de GT-R wereldwijd wil ik zeggen dat dit afscheid van de GT-R niet voor altijd is. Het is ons doel om de GT-R-naam op een dag terug te laten keren," aldus de topman.

Dat er een nieuwe Nissan GT-R in de pijplijn zit, is geen totale verrassing. In de vorm van de Nissan Hyper Force hebben we al een futuristische GT-R-achtige gezien. Dat is alleen wel een EV, mogelijk wordt de volgende Nissan GT-R dan ook elektrisch. Dat zal toch even slikken zijn na de heerlijke tot buitenissige vermogens op te voeren 3.8 V6 van de R35.