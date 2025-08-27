Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nissan GT-R is nu echt helemaal klaar

Afscheid nemen bestaat

5
Nissan GT-R einde
Joas van Wingerden

Het moment dat veel supercarfans vast jaren hebben gevreesd is nu echt hier: de allerlaatste Nissan GT-R van de R35-generatie is van de band gerold.

Eén van de alleroudste nieuw te kopen auto's van dit moment is ook meteen één van de meest spectaculaire: de Nissan GT-R. Alweer bijna achttien jaar geleden leerden we de R35-generatie kennen en in de loop der jaren groeide die uit tot een gevierde supercar. In maart werd helder dat het doek dit jaar dan toch echt valt en nu is het zover. De allerlaatste is inmiddels gebouwd, zo meldt Nissan. Daar stonden de Japanners uiteraard even uitgebreid bij stil.

Nissan GT-R einde

De diverse mijlpalen van de Nissan GT-R

Na zo'n 48.000 gebouwde exemplaren valt nu dus het doek. Nissan-CEO Ivan Espinosa: "Na achttien bijzondere jaren heeft de R35 GT-R een blijvende indruk achtergelaten in de autogeschiedenis. Zijn nalatenschap is een teken van de passie van ons team en de trouw van onze klanten wereldwijd. Bedankt dat jullie deel uitmaakten van deze uitzonderlijke reis." Espinosa voegt er meteen een interessante belofte aan toe: "Voor alle fans van de GT-R wereldwijd wil ik zeggen dat dit afscheid van de GT-R niet voor altijd is. Het is ons doel om de GT-R-naam op een dag terug te laten keren," aldus de topman.

Dat er een nieuwe Nissan GT-R in de pijplijn zit, is geen totale verrassing.  In de vorm van de Nissan Hyper Force hebben we al een futuristische GT-R-achtige gezien. Dat is alleen wel een EV, mogelijk wordt de volgende Nissan GT-R dan ook elektrisch. Dat zal toch even slikken zijn na de heerlijke tot buitenissige vermogens op te voeren 3.8 V6 van de R35.

5 Bekijk reacties
Nissan Nissan GT-R Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Nissan GT-R Offroad 3.8 V6

Nissan GT-R Offroad 3.8 V6

  • 2010
  • 54.237 km
€ 99.500
Nissan GT-R 3.8 V6 PREMIUM - BOSE - RECARO - 670PS - MK2 OPTIEK - MS ENGINERING - CANDYRED - 20 INCH - LHD

Nissan GT-R 3.8 V6 PREMIUM - BOSE - RECARO - 670PS - MK2 OPTIEK - MS ENGINERING - CANDYRED - 20 INCH - LHD

  • 2008
  • 89.106 km
€ 73.895
Nissan GT-R SKYLINE 450pk! eenvoudig richting 700pk mogelijk

Nissan GT-R SKYLINE 450pk! eenvoudig richting 700pk mogelijk

  • 1995
  • 93.590 km
€ 59.999

Lees ook

Nieuws
Nissan GT-R 2024

‘Nissan GT-R keert terug met hybride aandrijflijn’

Nieuws
Nissan GT-R 2024

Nissan GT-R houdt het na ruim 17 jaar voor gezien

Achtergrond
Nissan GT-R Concept

Het design van de laatste Nissan GT-R is al 23 jaar oud!

Nieuws
Nissan GT-R 2024

Nissan GT-R: voor de zoveelste keer opgewarmd

Achtergrond
15 jaar Nissan GT-R 400R Hakosuka

15 jaar Nissan GT-R: zo werd Godzilla geboren

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.