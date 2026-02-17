Nissan Gravite is nieuwe gezinsauto van minder dan €6.000

Nissan heeft een nieuwe goedkope gezinsauto. Het is een compacte MPV-achtige waar het Renault voor mag bedanken. Dit is de Nissan Gravite.

Tot Nissan met zijn zustermodel van de nieuwe elektrische Renault Twingo komt, is de Micra met zijn vanafprijs van €29.610 de goedkoopste nieuwe Nissan. Dat het veel goedkoper kan, bewijst Nissan in India. Daar heeft het deze nieuwe MPV-achtige gepresenteerd: de Gravite. De Nissan Gravite is compact, biedt plaats aan tot wel zeven inzittenden en kost er omgerekend naar verwachting nog geen €6.000.

Vooropgesteld: de Nissan Gravite is niet voor Europa bedoeld en komt dan ook niet naar Nederland. De auto die ervoor als basis heeft gediend is hier evenmin leverbaar. We hebben het dan over de (gefacelifte) Renault Triber waar deze Nissan feitelijk een variant met Nissan-logo's van is. Net als het origineel staat de Nissan Gravite op een platform van Renault dat CMF-A+ heet. Dat is in feite de grotere variant van het de CMF-A-basis die je in Nederland kent van de Dacia Spring.

De Nissan Gravite is 3,99 meter kort, 1,74 meter breed en 1,64 meter hoog. Dat hij korter dan 4 meter is, is geen toevalligheid. Dat brengt in India immers fiscaal voordeel met zich mee. Ondanks zijn beperkte buitenmaten heeft de Gravite drie zitrijen. Inderdaad: het is een zevenzitter die een kleine 10 centimeter korter is dan een Volkswagen Polo. Dat wordt persen. De derde zitrij is echter volledig verwijderbaar. Wie dat doet, kan tot 625 liter aan spul in de Gravite kwijt.

Onder de kap van de Gravite ligt een 72 pk sterke 1.0 driecilinder benzinemotor. Die valt aan een handgeschakelde vijfbak en aan een gerobotiseerde variant daarvan te knopen.

De Gravite is voor Nissan en de Indiase Nissan-minnende consument meer dan welkom. Momenteel verkoopt Nissan in India enkel de Magnite en de X-Trail. De Gravite krijgt in het Indiase Nissan-gamma een plekje onder de Magnite. De Renault Triber kost in India omgerekend zo'n €5.350. De Nissan Gravite wordt waarschijnlijk iets duurder, maar zal vast onder de €6.000 blijven. Binnenkort komt Nissan met nog een nieuw model dat het op een auto van een ander merk heeft gebaseerd: de Nissan Tekton. Dat wordt de Nissan-versie van de Dacia Duster. Zelfs de Bigster lijkt een Nissan-versie te krijgen. Daarover later vast meer.