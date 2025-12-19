Nissan Gravite is betaalbare zevenzitter op Renault-basis

Op het vrij uitgebreide pakket teasers waarop Nissan de nieuwe Gravite toont, is de duisternis het voornaamste camouflagemateriaal. Dat is niet genoeg om te verhullen wat toch al logisch was: ook voor deze Nissan is een Renault-product als basis gebruikt. Na eerdere en soortgelijke afbeeldingen van een Nissan op basis van de Renault/Dacia Duster ligt een Nissan op basis van de grotere Bigster misschien voor de hand, maar toch is dat niet wat je hier ziet. Deze Nissan Gravite is een zevenzits MPV-achtige en gebruikt de Renault Triber als basis.

De Renault wat? De Triber! Dat is een compacte zevenzitter die in India voor een ongelofelijke €6.200 verkrijgbaar is. Het is dan ook geen verrassing dat dit eenvoudige model op allerlei gebieden niet aan Europese regels en standaarden zou voldoen, maar voor India is die Tiber ongetwijfeld ideaal. De Tiber bestaat al sinds 2019, maar werd in 2025 nog vernieuwd. Het lijkt erop dat die vernieuwde Tiber als basis dient voor de Nissan Gravite, dus reken niet op een volledig nieuw model. We zien een stevig afwijkend en uniek Nissan-front en een stevig gewijzigde achterkant, maar toch is de Tiber-basis nog goed terug te vinden in de Gravite. De Nissan Gravite komt begin 2026 en wordt gebouwd in een bestaande Renault/Nissanfabriek in Chennai, India.