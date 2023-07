Nissan gaat ook over op laadaansluitingen van Tesla

Het lijkt er steeds meer op dat Tesla's 'North American Charging Standard' precies dat wordt wat zijn naam beweert. Ook Nissan stapt er nu namelijk op over, in navolging van diverse andere fabrikanten.

Tesla's North American Charging Standard is in rap tempo de nieuwe laadstandaard aan het worden in Noord-Amerika. Na Ford, General Motors, Rivian en Volvo is nu ook Nissan om. Als eerste Japanse fabrikant zal ook Nissan de NACS-laders gaan gebruiken. Met ingang van het nieuwe jaar krijgen alle Nissans Ariya standaard een NACS-adapter mee. Die worden dus nog niet standaard uitgerust met een NACS-laadpoort, zover gaat Nissan een jaar later pas. Dan krijgen alle in de VS en Canada geleverde elektrische Nissans die standaard.

Het Amerikaanse Superchargernetwerk van Tesla bestaat uit maar liefst zo'n 12.000 snelladers, dus dat is natuurlijk een welkome aanvulling voor wie een elektrische Nissan rijdt. In de VS bestaan de CCS1- en de NACS-laadaansluitingen naast elkaar, terwijl Tesla wel zijn snelladers openstelt voor EV's van andere merken. Nu steeds meer fabrikanten NACS omarmen, wordt het dus vroeg of laat een stuk drukker bij de Tesla-snelladers. Hier in Nederland gebruiken zowel Tesla's als het gros van de andere elektrische auto's standaard CCS2-poorten.