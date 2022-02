Nissan Frontier in drie avontuurlijke smaken

De drie conceptmodellen heten 'Project 72X', 'Project Hardbody' en 'Project Adventure'. In opzet verschillen ze behoorlijk van elkaar. De Project 72X, het grijze exemplaar op de foto's, is een hedendaagse interpretatie van de Datsun 720 uit 1979. Dat was een goedkope, minimalistische pick-up, wat in de Project 72X terugkomt in de stalen wielen met offroadbanden en halogeen koplampen. Op de flanken zit speciale '4x4'-striping en bovenop de laadruimte zit een rolbeugel. Ook verhoogde Nissan de Project 72x met een 2,5-inch (6,25 cm) 'lift kit', die aan de voorkant instelbaar is.

De rode Frontier op de foto's is de 'Project Hardbody', die in veel opzichten lijkt op de 72X. Hij is met 3 inch (7,5 cm) nog iets meer verhoogd en de bovenste draagarmen zijn volledig instelbaar. Ook heeft de Project Hardbody offroadbanden met een diameter van 33-inch, spatbordranden in zwart kunststof en is de voorbumper geheel in het zwart uitgevoerd. Daarnaast zitten er twee grote led-verstralers op de rolbeugel. De Project Hardbody dankt zijn naam aan overigens aan de Nissan D21 'Hardbody'.

Als laatste laat Nissan de 'Project Adventure' zien, de meest extreem aangepaste Frontier van het stel. Hij is gebaseerd op de Frontier Crew Cab PRO-4X, wat betekent dat hij in tegenstelling tot de andere twee wél led-koplampen heeft. Verder heeft de Project Adventure een grote imperiaal waar onder meer een daktent op kan worden geplaatst. De Project Adventure is met maar liefst 5 inch (12,5 cm) verhoogd en heeft offroadbanden met een diameter van 34 inch. Ook heeft de pick-up een snorkel van carbonfiber, wat betekent dat je door diepe wateren kunt rijden. Laat dat avontuur maar komen.