Nissan Figaro (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Nissan Micra was voor de Japanners meermaals een prima basis voor een creatieve uitspatting. Dan denken we bijvoorbeeld aan de creaties van Mitsuoka, maar ook Nissan zelf kon er wel wat van. Deze Nissan Figaro is daarvan het levende bewijs.

In Japan is het in sommige autokringen nogal populair om klassieke en dan vooral Europese invloeden in een model te verwerken. Het meest bekende voorbeeld is wellicht Mitsuoka. Dat ken je waarschijnlijk wel van de Viewt, een Micra die enigszins krampachtig een Jaguar Mk2 probeert na te doen. Nog maar een paar maanden geleden presenteerde Mitsuoka de Viewt Story, waarmee het laat zien deze 'kunst' nog altijd te beheersen, alleen nu pakt het de Toyota Yaris als basis. Ook opvallend is de op Mazda MX-5 gebaseerde Himiko, een soort Morgan-achtige roadster.

Goed, we dwalen af. Terug naar de Nissan Micra. Niet alleen Mitsuoka ging daarmee aan de knutsel in de jaren 90, maar ook Nissan zelf. Eerder nog zelfs, want in 1989 presenteerde Nissan de Figaro al en vier jaar later kwam de Viewt pas. De Nissan Figaro troonde dan ook nog op een oudere basis, want hij deelde zijn techniek met de Micra van de K10-generatie. Van het vrij hoekige design van die eerste Micra was in de Figaro niets meer te zien, in tegenstelling tot bij de oudere retro-broers van de Figaro, de Be-1 en de Pao. De Figaro kreeg een behoorlijk afgerond koetsje, waarmee Nissan duidelijk teruggreep op auto's uit de jaren 50 en 60.

Bij het exemplaar dat nu te koop staat, zitten gelukkig ook enkele duidelijke interieurfoto's. Daarop kun je goed zien dat het ook in het interieur van de Figaro een retrofeestje is. De ventilatierooster en de automaatbediening verraden zijn werkelijke leeftijd, verder oogt het met het eenvoudige driespaaks stuur, de schuifjes voor de temperatuurregeling en de old school radio met draaiknoppen lekker klassiek. Overigens zitten er wel zaken op die je in de jaren 50 niet hoefde te verwachten, zoals elektrisch bedienbare ramen en een cd-speler. Meer verwennerij? Jazeker: de Figaro kun je namelijk ook half open rijden. Het dak bestaat deels uit een weg te vouwen kapje. Als het nou eindelijk echt eens een beetje goed lente wordt...

De Figaro is weliswaar een bijzonder verpakte Micra, maar wel eentje met een motor die je in de Europese Micra niet aantrof. In de neus ligt namelijk een 76 pk sterke 1.0 turbomotor die zijn krachten via een drietrapsautomaat naar de voorwieltjes stuurt. Ongetwijfeld genoeg vermogen om de slechts 810 kilo zware Figaro nog kwiek zat van zijn plek te krijgen, al moet je er natuurlijk geen wonderen van verwachten. Dat laatste geldt overigens ook voor hoe het verder rijdt, want het is en blijft onderhuids een behoorlijk eenvoudige en oude auto. Dat laatste is ook direct een beetje wat je als belangrijke kanttekening moet zien bij de vraagprijs van €7.450; je betaalt echt voor het plaatje. Je kunt je afvragen of dat zoveel waard is.