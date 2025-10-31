Nissan Elgrand: In Japan is de grote MPV nog lang niet dood

Nieuwe MPV's van de oude stempel zijn in Europa een echte zeldzaamheid. In Japan is de MPV nog wel volop in leven. In diverse soorten en maten zelfs. Deze Nissan Elgrand bewijst dat er zelfs volop vraag is naar giga-MPV's!

Tijdens de Japan Mobility Show liet Nissan een glimp zien van de vernieuwde Ariya. Dat was voor ons Europeanen veruit het belangrijkste nieuws dat Nissan meebracht naar de beurs. De Japanners denken daar anders over. De presentatie van de nieuwe Nissan Elgrand is voor de Japanse markt namelijk veel groter nieuws. Zowel letterlijk als figuurlijk.

De Nissan Elgrand is een lel van een MPV, het model staat nog een trede boven de al behoorlijk kloeke Serena. De Elgrand opereert in een segment dat we in Europa al jaren niet meer kennen. Het is namelijk een full-size MPV die ook nog eens een grote focus legt op luxe en verwennerij. In Japan heeft de Elgrand het rijk heus niet alleen. Zo verkoopt Toyota in dezelfde klasse de Vellfire en Alphard en zelfs Lexus doet er met de LM een gooi naar marktaandeel. De nieuwe vierde generatie Elgrand komt geen dag te vroeg. Het uitgaande model is namelijk al 16 jaar oud.

Hyper Tourer

De nieuwe Nissan Elgrand is een afgeleide van de Hyper Tourer Concept die twee jaar geleden op dezelfde autobeurs debuteerde. De productieversie oogt lang niet zo bizar als die designstudie, maar er blijven invloeden van overeind. Een muurbloempje is de Elgrand allerminst. De vijf meter lange MPV heeft een knotsgek front waarin gesegmenteerde verlichting optisch samensmelt met een bonte verzameling vakjes in lijnen in de voorbumper. Volgens Nissan is de auto getekend volgens dezelfde designtaal als de Ariya en de hier niet leverbare Note. We zien maar weinig overeenkomsten.

De Elgrand heeft een riant ogend interieur, compleet met uitgebreide sfeerverlichting, een instrumentarium dat optisch is samengesmolten met het infotainmentscherm en... fysieke knoppen! Fijn voor wie daarvan houdt. Interessant is het 22 speakers tellende audiosysteem van Bose dat zelfs speakers aan de hoofdsteunen toevoegt. Er zijn verschuifbare en uitgebreid verstelbare stoelen, schermpjes achterin en ga zo maar door.

e-Power

In Japan komt de nieuwe Elgrand op de markt met Nissans nieuwste e-Power-aandrijflijn, compleet met vierwielaandrijving en dus twee elektromotoren. Dat betekent dat hij dus altijd elektrisch is aangedreven, maar ook een benzinemotor aan boord heeft. Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet.

Naar Nederland komt de Elgrand natuurlijk niet. Wat MPV's betreft is het aanbod bij ons schraal. Er bestaan personenautoversies van diverse bedrijfswagens en merken als BMW en Mercedes-Benz hebben (nog) de 2-serie Active Tourer en de B-klasse in het gamma. De Volkswagen Multivan en de Voyah Dream zijn nagenoeg de enige auto's die het stempel 'grote MPV' nog echt verdienen.