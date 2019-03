Nissan: 'e-Power vanaf 2022 in Europa'

Dat zegt niemand minder de Roel de Vries, Corporate Vice President van Nissan, tijdens de Autosalon van Genève. In Genève staat momenteel de IMQ Concept, een studiemodel met een e-Power-aandrijflijn. Volgens De Vries introduceert Nissan de e-Power-techniek vanaf 2022 in Europa. Nissan meldt dat in elk geval "de best verkopende modellen" over een e-Power-aandrijflijn komen te beschikken.

Op de Japanse prijslijsten heeft Nissan al de Serena e-Power en de Note e-Power staan. 70 procent van de vorig jaar in Japan verkochte Notes was een e-Power-variant. Bij de Serena ligt dat percentage iets onder de 50 procent.

Nissans e-Power-aandrijflijn omvat een elektromotor die in alle gevallen de wielen aandrijft. Is het accupakket leeg? Dan zorgt een benzinemotor ervoor dat deze wordt opgeladen. De verbrandingsmotor drijft in geen geval de wielen aan. De IMQ Concept is natuurlijk al een hint naar de komst van de e-Power-aandrijflijn in de volgende generatie van de Qashqai.