Nissan-CEO Saikawa over Renault-FCA: ‘Dit verdient heroverweging’

Renault en Nissan hebben de laatste tijd een wat lastige relatie. Sinds het eindeloze gedoe rondom de gearresteerde topman Carlos Ghosn lijkt Nissan de boot graag wat af te houden, terwijl Renault het liefst zou fuseren met het Japanse merk. Sterker nog, in maart was er nog sprake van zo’n fusie met het doel om een bod te doen op FCA.

Datzelfde FCA heeft de rollen vorige week omgedraaid en kwam zelf met een voorstel. Niet om zich over te laten nemen, maar om met Renault als gelijkwaardige partner te fuseren tot de op twee na grootste autobouwer ter wereld. Wat er in geval van zo’n fusie met Nissan zou gebeuren, is de grote vraag. Partner zijn van een echte autogigant is heel wat anders dan samenwerken met een middelgrote fabrikant en zou kunnen betekenen dat het Japanse merk wat ondersneeuwt door al het Frans-Amerikaans-Italiaanse geweld.

Nissans CEO Hiroto Saikawa lijkt die angst te delen en komt met een kort statement. Daarin geeft hij aan kansen te zien in een fusie met FCA, vooral door schaalvoordelen. Tegelijkertijd zijn er echter onzekerheden. Saiwaka geeft daarom aan dat als de deal doorgaat een fundamentele heroverweging van de huidige verhoudingen op haar plaats is. Het volledige statement lees je hieronder:

"I am aware that FCA’s merger proposal will be discussed by Renault’s board this week.

I believe that the potential addition of FCA as a new member of the Alliance could expand the playing field for collaboration and create new opportunities for further synergies.

That said, the proposal currently being discussed is a full merger which — if realized — would significantly alter the structure of our partner Renault. This would require a fundamental review of the existing relationship between Nissan and Renault.

From the standpoint of protecting Nissan’s interests, Nissan will analyze and consider its existing contractual relationships and how we should operate business in the future."