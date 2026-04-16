Nissan brengt twee mysterieuze nieuwkomers naar China

Nissan onthulde deze week de nieuwe Juke en X-Trail én blikte vooruit op wat er allemaal nog meer aan zit te komen. Daar horen deze twee nu nog schimmige modellen ook bij, al is het nog even de vraag of die ook voor ons zijn. Vooralsnog zijn deze twee Chinese Nissans in elk geval voor de lokale markt.

We zien een avontuurlijk en lekker hoekig ogende SUV en een meer traditioneel gelijnde hatchback. Mogelijk is die laatste een auto die nog past in de bloedlijn van de hier ook nog verkochte Nissan Pulsar. In China kennen ze die nog als Tiida en die is aan vervanging toe. De hoogpotige lijkt eerder nog een conceptauto en is nog wat mysterieuzer. Het tweetal komt onder het doek vandaan tijdens de Beijing Auto Show, die op 24 april van start gaat.