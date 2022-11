Nissan bewijst dat MPV nog lang niet dood is

Bij wie net als AutoWeek al even meedraait doet modelnaam Serena ongetwijfeld een belletje rinkelen. In Nederland is de Nissan Serena al jaren niet meer te koop, maar in zijn thuisland introduceert Nissan alweer de compleet nieuwe zesde generatie van die MPV. De MPV is nog lang niet dood en krijgt in dit geval zelfs een innovatieve e-Power-aandrijflijn.

Van de vijf generaties Nissan Serena die tot op heden bestonden, kwam alleen de eerste naar Nederland. Tussen 1992 en 2001 kon je hier namelijk in een praktische Serena-ruimtereus stappen, een MPV-achtige personenbus die zij aan zij met bestelversie Vanette werd verkocht. Bij elke generatiewissel werd de Serena steeds meer een echte MPV en vandaag maken we kennis met de alweer de zesde generatie Serena. Die krijgt net als zijn voorganger een interessante e-Power-aandrijflijn. Elektrisch rijden, zonder een EV te rijden. Ook de Serena kan het.

Hoewel het MPV-segment het in Europa het aflegt tegen de SUV's waarmee autoland de laatste pak 'm beet tien jaar is bestoopt, zijn praktische ruimtereuzen in allerhande soorten en maten buiten ons continent nog volop in leven. De Serena - een concurrent van auto's als de Toyota Noah en Voxy - is in ieder geval weer een flinke jongen. De zeven- of achtpersoons MPV is afhankelijk van de gekozen versie 4,69 meter of 4,77 meter lang. Daarmee groeit hij niet ten opzichte van de auto die hij vervangt. Wél groeit de wielbasis bij de generatiewissel met één centimeter tot 2,87 meter. De beenruimte voor de bestuurder neemt opvallend genoeg met liefst 12 centimeter toe. De nieuwe Serena is duidelijk een stuk moderner dan zijn voorganger. Met zijn strakkere vormgeving loopt hij zowel vanbinnen als vanbuiten netjes in de pas met zijn concurrenten.

Op een belangrijk vlak onderscheidt de Serena zich juist van zijn tegenspelers. Net als het vorige model is ook de nieuwe Serena te krijgen met de e-Power-aandrijflijn. In Nederland zijn de Qashqai en de nieuwe X-Trail mer e-Power-techniek te krijgen. Dat betekent dat de Serenas e-Power altijd elektrisch worden aangedreven. De elektromotor haalt zijn energie uit een klein accupakket dat constant wordt gevoed door een benzinemotor met variabele compressie. In de X-Trail e-Power en Qashqai e-Power is dat een 1.5. In deze Serena is de benzinemotor met een inhoud van 1,4-liter iets kleiner. Verder brengt Nissan zijn ProPilot 2-systeem naar de Serena e-Power waarmee je volgens Nissan op de snelweg bij snelheden van 40 km/h of hoger je handen van het stuur kan houden.

De nieuwe Serena is natuurlijk weer afgeladen met zaken als vakjes, klepjes, klaptafeltjes en klapschermen. De vanafprijs van de Nissan Serena bedraagt in Japan €19.242. In dat geval krijg je de Serena met een 150 pk sterke 2.0. Voor de Serena e-Power is de Japanse consument minimaal €22.230 kwijt.