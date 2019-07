Nissan belicht bijgewerkte Navara

Nissan meldde al dat de Navara op technisch vlak aangescherpt zou worden, maar omschreef niet welke gevolgen dat voor de techniek had. De 190 pk sterke variant van de 2.3 dCi dieselmotor levert wederom 190 pk, maar de basismotor komt wel over meer kracht te beschikken. De voorheen 160 pk en 403 Nm krachtige viercilinder is nu 163 pk en 425 Nm sterk. Net als de 190 pk sterke variant van de 2.3 heeft deze basisdiesel nu niet één, maar twee turbo's. Andere aanpassingen aan de motoren: Nissan past nieuwe zuigers toe en de blokken hebben met 15.1 een lagere compressieverhouding dan voorheen (15,4). Daarnaast is het koelsysteem onder handen genomen én Nissan monteert een nieuw uitlaatsysteem.

Nissan geeft de Navara verder een nieuwe handgeschakelde zesbak én maakt melding van een herzien onderstel dat de auto comfortabeler moet maken én dat het laadvermogen vergroot. De King Cab-variant kan, afhankelijk van de gekozen versie, 55 tot 95 kilo meer meezeulen dan voorheen. Voor de Double Cab ligt deze waarde op 54 tot 114 kilo. Daar blijven de aanpassingen niet bij. De optionele zeventraps automaat is opnieuw afgesteld en moet sneller en soepeler zijn werk doen. Om de boel weer fatsoenlijk tot stilstand te brengen, monteert Nissan grotere schijfremmen. Niet alleen voor, maar ook achter en dus is het gedaan met de trommelremmen. De standaard wielmaat is nu 17- in plaats van 16-inch.

In het interieur gebruikt Nissan een infotainmentsysteem dat gekoppeld is aan een 8- in plaats van voorheen 7-inch groot display. Het systeem moet sneller op input reageren. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.