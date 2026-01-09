Is de hot hatch met benzinemotor dood? Niet als je het aan Nissan vraagt. Dit is de Nissan Aura Nismo RS Concept. Die is elektrisch aangedreven, maar heeft ook een benzinemotor aan boord.

In Tokio is de Tokyo Motor Show aan de gang en het is die beurs waar Nissan de Aura Nismo RS Concept presenteert. Wat dat is: een vooruitblik op een sportieve Nismo-versie van deze in Nederland niet leverbare Note Aura. Wat de Aura ook alweer is: een derivaat van de relatief brave en in Nederland niet leverbare huidige Note. De Aura Nismo RS Concept bewijst dat er nog een hot hatch met benzinemotor kan bestaan, al drijft die in dit geval de wielen niet direct aan.

De Nissan Aura Nismo RS Concept heeft namelijk en e-Power-aandrijflijn. Dat betekent dat de auto elektrisch is aangedreven en er een benzinemotor van de partij is die de kleine accu waar bijlaadt. Deze Nismo-vooruiblik heeft op de voorwielen een 204 pk sterke elektromotor en een 136 pk sterk exemplaar op de achteras. De benzinemotor die als aggregaat fungeert, is een 1.5 die 144 pk op de been brengt. De uitgebouwde en flink bespoilerde vooruitblik heeft 18-inch wielen waaromheen Michelin Pilot Sport 4-banden zijn gevouwen en is onder meer van extra potente remmerij voorzien.

We durven met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat een eventuele productieversie van de Aura Nismo RS Concept een Japans feestje blijft.