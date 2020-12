Nissan Armada onder het mes

Nissan heeft zich als doel gesteld de komende 20 maanden in totaal tien nieuwe of vernieuwde modellen op de Amerikaanse markt te brengen. Zes daarvan moeten voor het eind van 2021 hun debuut maken. Van twee van die nieuwkomers is nu bekend welke het zijn. Nissan stelt namelijk de gefacelifte Armada én de vernieuwde Kicks aan de Amerikaanse consument voor.

We beginnen met de grootste van het stel: de Armada. Hoewel modelnaam Armada in Nederland nooit door Nissan is gevoerd, kennen we een voorvader van de actuele Armada wel degelijk. De Armada is namelijk de meest recente versie van de luxueuze offroadbeul die wij als Patrol kennen. Modelnaam Patrol wordt overigens nog wel in het Midden-Oosten gevoerd voor dit model. Heeft de Armada nog meer broertjes en zusjes? Jazeker. Infiniti verkoopt in de vorm van de QX80 een extra weelderig aangeklede versie van de Armada. Eerlijk is eerlijk: de facelift die Nissan op de Armada doorvoert, kennen we al van de reeds in het Midden-Oosten gepresenteerde vernieuwde Patrol. Ook de Armada krijgt dus een nieuwe snuit waar vooral de nieuwe, meer C-vormige koplampen het beeld bepalen. Nissan geeft de Armada echter een iets afwijkende grille en een andere voorbumper dan z'n Oosterse evenknie. Achterop ook nieuwe verlichting. De units hebben een nieuwe led-signatuur en zijn met elkaar verbonden door een chroomstrip. De achterklep is anders vormgegeven en ook de achterbumper is nieuw. Die bumper is net als het voorste exemplaar anders dan die van de Armada.

Het interieur wordt onder meer opgefrist met een nieuw groter 12,3-inch infotainmentsysteem en een groter display tussen de klokken. Op de motorenlijst staat opnieuw de dik 400 pk en ruim 530 Nm sterke 5.6 V8 die Nissan ook voorheen in de Armada had liggen. Die achtcilinder is gekoppeld aan een zeventrals automaat die het vermogen over alle vier de wielen verdeeld. In de Verenigde Staten kun je de Armada vergelijken met auto's als de Toyota Land Cruiser V8, de inmiddels in Nederland al even niet meer leverbare 'full-size' Land Cruiser.

Kicks

Nissan heeft de Juke in de Verenigde Staten niet op de menukaart staan. De in 2014 gepresenteerde en 4,3 meter lange Kicks is voor de Amerikaanse consument de kleinste cross-over van Nissan die er te koop is. Voor de Zuid-Amerikaanse markt werd in mei dit jaar al een gefacelifte Kicks gepresenteerd en nu is ook de Amerikaanse versie aan de beurt. Waar de Armada nog eigen bumpers kreeg, is de Amerikaanse Kicks optisch bijna identiek aan de vernieuwde versie die elders in de wereld wordt verkocht. Dat betekent: nieuwe plattere koplampen, een nieuwe grille en aangepast bumperwerk rondom. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de Kicks hebben de lichtunits ledtechniek. Het grote verschil met z'n internationale broertjes: bij de Amerikaanse Kicks zijn de lampen achter met elkaar verbonden door een reflecterende strip. Hoewel de Kicks in diverse delen van de wereld wordt verkocht, komt de auto niet naar Nederland. Bij ons geldt de Juke als kleinste cross-over van Nissan.