Nissan Altima (2009) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In de Verenigde Staten struikel je nog net niet over Nissans Altima, maar hier in Nederland struikel je eerder van verbazing als je er eentje treft. Dit pas tien jaar oude exemplaar is dan ook even wat aandacht waard.

Je kunt collega Lars Krijgsman wel uit het werk halen, maar het werk niet uit Lars. Tijdens zijn vakantie spotte hij deze Nissan Altima en daar moest hij natuurlijk even bij stilstaan. Een erg opvallende auto is het misschien niet, maar zelfs leken zullen vast nog wel zien dat het een model is dat hier niet thuishoort. Onder meer de kleine kentekenplaatjes geven dat in één oogopslag weg.

Hoewel er qua design misschien nog wel wat herkenbaars in zit van Nissans die hier destijds wél leverbaar waren, is de Altima een vreemde eend in de bijt in ons land. Hier is de Altima immers niet nieuw geleverd. Grote Japanse sedans zijn hier nooit echt gemeengoed geworden en de Altima is dan ook nooit met Europa in gedachten ontstaan. Vanaf de eerste generatie, de Stanza Altima gedoopte exportversie van de Nissan Bluebird die in 1991 verscheen, richtte Nissan met de naam Altima z'n pijlen op de VS. Daar waren ze natuurlijk wél dol op middelgrote sedans van Japanse makelij. Een generatie later werd de auto voor de VS zelfs geheel omgedoopt tot Altima en werd de auto ook een stuk grondiger aangepast voor de Amerikaanse markt, al bleef de Japanse Nissan Bluebird nog de basis.

De hierboven afgebeelde derde generatie Altima, die ook wel eens in deze rubriek verscheen, was de eerste Altima die echt helemaal Amerikaans was. Dat wil zeggen, er was geen Japanse tweelingbroer meer. Het uiterlijk was daarom ook meer dan ooit als Amerikaans te bestempelen en de Altima was overduidelijk door dezelfde man getekend als degene die ook de zesde generatie van de eveneens Amerikaanse Nissan Maxima op papier zette. De Altima was de wat 'bescheidener' keuze ten opzichte van de Maxima, die net wat forser en luxer was.

Die rol bleef de Altima vervullen bij de generatie die we hier nu voor ons hebben. Die werd weliswaar nieuw getekend, maar leek desondanks nog behoorlijk op z'n voorganger. De Maxima die twee jaar later kwam, in 2008, was beduidend moderner en vervolgens duurde het nog tot 2012 voordat de Altima in het nieuw werd gestoken. Deze Altima is daarom niet per se de meest gewaardeerde en ook qua verkoopaantallen niet de topper. Dat is echter relatief, want in het jaar dat deze zwarte van de band liep, verkocht Nissan 203.000 Altima's in de VS en 13.852 in Canada. Dit exemplaar is er daar dus één van.

Slechts twee jaar geleden maakte deze Altima de oversteek naar Nederland en sindsdien bivakkeert-ie bij dezelfde eigenaar. Mogelijk gaat het om iemand die uit de VS of Canada overgekomen is en zijn of haar trouwe sedan mee heeft genomen. De krap vijf meter lange Nissan is vanwege z'n formaat weliswaar imposant in het Nederlandse straatbeeld, maar heeft voor Amerikaanse begrippen wel weer een vrij bescheiden motor in de neus liggen. Een 2,5-liter viercilinder die 175 Amerikaanse pk's levert. Uiteraard gekoppeld aan een (zestraps) automaat. Verder valt het gewicht met ruim 1.400 kilo nog redelijk mee. Echt een aderlating voor de portemonnee hoeft het rijden van zo'n Altima hier dus niet per se te zijn, al kon het met de eveneens leverbaar 3.5 V6 nog wel een stukje dorstiger.