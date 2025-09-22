Ga naar de inhoud
Nissan aan de Lidar met nieuwe generatie ProPilot

Volgende fase

1
Nissan Propilot testvoertuig
Jan Lemkes

Nissan maakt al sinds 2018 furore met Propilot, een pakket rij-assistentiesystemen dat de auto onder meer zelf laat sturen en afremmen. Nu gaat Propilot de volgende fase in, en daar lijkt Nissan ook lidars voor te willen gebruiken.

Het Propilot-systeem probeerden we in 2018 voor het eerst uit in een Qashqai, maar zit sindsdien in vrijwel iedere Nissan. Hoewel Nissan nog zijn best doet om met die pakkende naam en een blauw knopje aandacht te genereren, is Propilot tegenwoordig ook wel ‘gewoon’ één van de vele pakketnamen voor rij-assistentiesystemen die in principe iedere autofabrikant wel in huis heeft.

Nissan wil misschien wel mede daarom de volgende stap zetten op dit gebied, en kondigt nu de volgende generatie Propilot aan. Dat systeem moet in Japan vanaf modeljaar 2027 verkrijgbaar zijn en zal daarna ongetwijfeld ook naar onze contreien komen. Nissan treedt nog niet in detail, maar belooft al wel dat Propilot gebruik zal maken van AI van Wayve, dat zich specialiseert in geautomatiseerd rijden.

Nissan Propilot testvoertuig

Nissan Ariya

Ook spreekt Nissan van Lidars, dus kijk niet gek op als een Nissan straks net als een Volvo of een Nio een opvallende ‘puist’ boven de voorruit heeft. In die puist zit een combinatie van spiegels en lasers die afstand tot objecten kan meten als het licht te beperkt of de afstand te groot is voor een camera, dus het idee is alvast goed. De prototypes van Nissan hebben naast die Lidar ook vijf radars en elf camera’s, waarvan het gros op en rond de voorzijde van de auto.

Nissan

