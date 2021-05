Nissan ‘400Z’ mag naar buiten

Nissans langverwachte 370Z-opvolger, die wellicht 400Z gaat heten, laat zich vandaag op de openbare weg zien. Onder het camouflagemateriaal gaat weinig nieuws schuil. Dat is mooi, want geen nieuws is in dit geval goed nieuws.

Traditioneel ingestelde autoliefhebbers grijpen zich anno 2021 vast aan een handjevol automobiele strohalmen die nog klassieke waardes als een grote benzinemotor, een tweedeurs coupévorm en als het even kan ook een handgeschakelde versnellingsbak bieden. Als die auto's een enigszins behapbaar prijskaartje hebben, komen ze opvallend vaak uit Japan. Dat is dan ook de reden dat auto’s als de Toyota Supra, Toyota GR86 en Subaru BRZ veelal met gejuich worden ontvangen.

Dat geldt in ieder geval in een land als de VS, waar dit soort auto’s nog niet gedoemd is tot een leven in de schaduw dankzij een belastingstelsel dat ze per definitie uit de markt prijst. Nissan wil het aanbod graag vergroten met de opvolger waaraan de 370Z al zo lang toe is.

De auto werd in het najaar al voorgesteld onder de naam Nissan Z Proto. Het model grijpt nadrukkelijk terug op het begin van Nissans Z-reeks en gaat nagenoeg ongewijzigd in productie. Dat bleek al uit deze afbeeldingen, maar het blijkt vandaag opnieuw. Het verschil tussen het ‘prototype’ en de productieversie zit ‘m echt in details als slotgaten, parkeersensoren en ander noodzakelijk ongerief.

Twinturbo-V6

Onderhuids verwachten we een stevige twin-turbo-V6 die wellicht zo’n 400 pk aflevert bij de achterwielen. Dat zou meteen ene mooi linkje zijn naar de naam die wordt gefluisterd, ‘400Z’, al gaf het cijfer in de typenaam eerder de cilinderinhoud weer. De motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een negentraps automaat, die zich uiteraard ook via flippers aan het stuur laat bedienen.

Interessant is dat onze experts verwachten dat de auto in de VS vanaf zo’n 35.000 dollar beschikbaar komt. Daarmee zou hij riant goedkoper zijn dan de Toyota Supra, die logischerwijs als grote rivaal wordt gezien. In dat geval heeft Nissan er vast een succesnummer in handen, maar de kans dat de auto ook in Nederland gevoerd gaat worden lijkt op dit moment helaas klein.