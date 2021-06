'Nissan '400Z' komt niet naar Europa'

De relatief betaalbare sportcoupé is in ons deel van de wereld bijna uitgestorven. Daar gaat de volgende 'Z' van Nissan helaas geen verandering in brengen, zo lijkt het. De in de wandelgangen 400Z genoemde productieversie van de Nissan Z Proto beleeft in augustus z'n publieksdebuut, alleen niet hier. Ook op een later tijdstip niet.

Erg verrassend is het niet, we hielden er al rekening mee. Ook de verklaring die Automobilwoche van Nissan wist te onderscheppen, is eigenlijk heel logisch: "Vanwege een dalende markt voor sportwagens in Europa en specifieke regelgeving op het gebied van emissies is het voor Nissan onmogelijk om een ​​businessmodel te hangen aan een productieversie van het volgende Z-model in Europa." De CO2-taks en de beperkte verwachte vraag doen 'm de Europese das om.

Waarschijnlijk lopen we een hele leuke auto mis. De naam '400Z' komt niet uit de lucht vallen, want naar verwachting krijgt de Nissan 400 pk vermogen tot z'n beschikking. Dat zou afkomstig zijn uit een 4,0-liter biturbo V6 die Nissan van de schappen van luxemerk Infiniti trekt. Ongetwijfeld een krachtbron die dankzij de bpm hier in Nederland ook voor een stevig prijskaartje had gezorgd, dus begrijpelijk is het besluit van Nissan zeker. Toch hopen we dat enkele Europeanen enthousiast genoeg zijn om wat 400Z's deze kant op te halen.