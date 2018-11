Nissan 370Z Project Clubsport 23 gepresenteerd

Hoewel Nissan’s 370Z inmiddels behoorlijk op leeftijd is geraakt, valt de auto nog prima een SEMA-jasje aan te trekken. Nissan presenteert de Project Clubsport 23, een 370Z die is aangepast om stevig rondjes mee te kunnen knallen op het circuit.

Deze speciale 370Z is samen met MA Motorsports ontwikkeld. De SEMA-knaller is in de basis een 370Z uit 2012, maar de originele 3,7-liter grote V6 heeft het veld moeten ruimen voor een 3,0-liter grote twinturbo V6, een blok dat we in de basis kennen van de GT-R. In deze 370Z is die biturbo zescilinder goed voor 400 pk. Volgens Nissan had het behoorlijk wat voeten in de aarde om de krachtbron aan een handgeschakelde bak te knopen, daar de V6 normaal gesproken alleen aan een automaat is gekoppeld. De 370Z heeft een nieuw uitlaatsysteem dat via twee eindstukken uitmondt aan weerszijden van de kentekenplaat. Nissan spreekt verder over de komst van een aangepast inlaattraject, een nieuwe radiateur, extra krachtige remmerij en een sportonderstel. Nissan meldt dat het de reacties op de showauto afwacht en vervolgens beslist of het de set aanpassingen als een ‘kit’ gaat leveren.

De 370Z Project Clubsport 23 is niet de enige showauto van Nissan. Het merk neemt verder de Kicks Sound Machine mee, een met een uitgebreid audiosysteem van Bose volgestopte Kicks met – jawel – drie 1.000 watt sterke subwoofers aan boord. Ook laat Nissan een voor het Rode Kruis van Florida geprepareerde Titan mee. De laatste showauto is de Paws One Titan, een extra ruige Titan die door Animal Rescue Rigs, een instelling die dieren in nood tracht te redden.