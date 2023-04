Nio komt met elektrisch budgetmerk voor Europa

Wie in de markt is voor een nieuwe elektrische auto met een beetje een praktisch rijbereik, moet al snel zo'n €35.000 mee kunnen brengen. Onderaan de markt is de spoeling nog dun en de Dacia Spring heeft er het rijk vrijwel voor zich alleen. Daar moet verandering in komen. Nio meldt zich nu als fabrikant die in die hoek van de markt actief wil worden, specifiek in Europa. Dat bericht Autocar, dat sprak met Nio-CEO William Li.

De Chinese fabrikant stampt er twee projecten voor uit de grond: Firefly en Alps, allebei nog codenamen voor nieuwe dochtermerken. Vooral Firefly is interessant; dat wil een EV op de markt brengen die omgerekend zo'n €25.000 moet gaan kosten en daarmee bijvoorbeeld de concurrentie aan zal gaan met bijvoorbeeld de productieversie van de Volkswagen ID2all en eventueel ook de instap-Tesla waar al jaren over wordt gesproken. "Er is in Europa meer vraag naar compacte auto's", aldus Li, die verklaart dat Firefly echt ontstaat met Europa in gedachten. Hij verwacht dat het een uitdaging zal worden om de accukosten laag genoeg te houden, 'maar die uitdaging geldt niet alleen voor Nio'. Mogelijk krijgen de auto's om de kosten te drukken een relatief kleine accu; ook bij dit nieuwe merk gaat Nio werken met accuwisselstations.

Het tweede submerk, dat nu nog onder de codenaam Alps te boek staat, komt een stapje hoger in de markt. Het is nog niet helemaal helder of ook dat merk naar Europa komt. In elk geval blijft het merk Nio bovenaan staan. Volgend jaar moet het resultaat van project Firefly al zichtbaar worden, dan is de merklancering.