Het Chinese Nio sprint door autoland en strooit links en rechts rond met nieuwe modellen. Binnenkort kun je ook in Nederland straks een elektrische stationwagon van Nio aanschaffen. Die heet Nio ET5 Touring en is al voor zijn officiële onthulling vanuit alle hoeken te zien.

Nio levert in Nederland al twee elektrische sedans en een elektrische SUV en daar komen binnenkort nog een heel stel nieuwkomers bij. Zo heeft Nio al nieuwe modellen gepresenteerd als de EC7 en ES8 en in april toverde het nog de ES6 uit de hoge hoed, een SUV die waarschijnlijk als EL6 ook onze kant op komt. Interessanter misschien nog wel is de nieuwe stationwagon van de momenteel al in Nederland leverbare Nio ET5. Al in maart kon AutoWeek je de eerste foto's van die elektrische stationwagon laten zien en vandaag hebben meer beeld én nieuwe informatie van die auto te pakken. Hij gaat Nio ET5 Touring heten en het valt voor Nio te hopen dat BMW dat geen probleem vindt.

De Nio ET5 Touring is net als de al bestaande ET5 in sedanvorm 4,79 meter lang en deelt zijn wielbasis van 2,89 meter met die vierdeurs. Het daklijn van de ET5 Touring loopt verder door naar achteren en eindigt in een relatief vlak liggende achterruit met erboven een achterspoiler. Het feit dat de ET5 Touring niet langer is dan de sedanversie wijst er al op dat de stationwagon geen regelrechte pakezel wordt en de eerste officiële cijfers bevestigen dat. De Nio ET5 Touring slokt met neergeklapte achterbank namelijk tot 1.300 liter op. Een Mercedes-Benz C-klasse kan met neergeklapte achterbank ruim 1.500 liter verstouwen.

Reken op aandrijflijnen die overeenkomen met die van de ET5-zonder-Touring-toevoeging. Reken op een dankzij twee elektromotoren 480 pk en 700 Nm sterke aandrijflijn en een bereik van rond de 600 kilometer.

De Nio ET5 Touring komt natuurlijk in thuisland China op de markt. Het goede nieuws: hij komt ook naar Nederland! Ook verscheept Nio de ET5 Touring dit jaar naar Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland. Andere elektrische stationwagons die in Nederland te koop zijn of naar Nederland komen zijn onder meer de MG 5 Electric, de Opel Astra Electric Sports Tourer, de Peugeot e-308 SW, de Variant-versie van de Volkswagen ID7 en de BMW i5 Touring. Op 15 juni beleeft de Nio ET5 zijn (Europese) debuut.